Massacre de Thiaroye, recul de l'armée française en Afrique, mariage forcé au Togo

Sur cette photo du 5 août 2011, des réfugiés somaliens nouvellement arrivés attendent devant un centre de traitement du HCR dans le camp de réfugiés d'Ifo à l'extérieur de Dadaab, dans l'est du Kenya, à 100 kilomètres de la frontière somalienne. Le changement climatique induit par l'homme a contribué à la faiblesse des précipitations en Afrique de l'Est en 2011, faisant du réchauffement de la planète l'une des causes de la famine en Somalie et des dizaines de milliers de morts qui s'en sont suivies, selon une nouvelle étude.