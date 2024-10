Maurice: les élections législatives fixées au 10 novembre

Le président de Maurice a annoncé vendredi la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections législatives le 10 novembre prochain, à l'approche de la fin du mandat quinquennal des députés.

Cette annonce intervient au lendemain d'un accord "historique" entre Maurice et le Royaume-Uni sur la souveraineté de l'archipel des Chagos, après plus d'un demi-siècle de litige.

"Agissant conformément à l'avis du (...) Premier ministre", le président Prithvirajsing Roopun a dans un décret dissout le parlement avec effet immédiat et fixé "le 10 novembre 2024 comme jour du scrutin".

La dissolution de l'Assemblée nationale devait être prononcée avant le 21 novembre, date d'échéance du mandat quinquennal des 70 députés de l'île.

"Cela fait cinq ans que vous nous avez fait confiance et nous avons rempli notre contrat avec la population en tant qu'équipe responsable et stable", a déclaré le Premier ministre sortant, Pravind Kumar Jugnauth, qui avait largement remporté les législatives de 2019, asseyant sa légitimité dans les urnes après avoir succédé à son père en 2017.

"Nous allons vers un autre grand moment fort de notre histoire où tous les Mauriciens qui peuvent voter décideront de notre avenir", a-t-il ajouté.

Maurice est depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968 l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, avec une économie basée notamment sur le tourisme, les services financiers, les exportations de sucre et de textiles et la pêche.

"Décolonisation achevée"

Jeudi, Londres a reconnu la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos.

L'accord, trouvé à l'issue de deux ans de négociations entamées après une résolution pressante de l'ONU, a été salué par le président américain Joe Biden.

Maurice revendiquait le territoire et demandait le retour de l'archipel dans son giron.

"Aujourd'hui, 56 ans après notre indépendance, notre décolonisation est complétée", s'était félicité M. Jugnauth dans un discours à la télévision.

Un avion militaire américain décolle de la base aérienne de Diego Garcia, dans l'archipel des Chagos, le 7 octobre 2001 DoD/AFP/Archives

L'accord prévoit toutefois que "pendant une période initiale de 99 ans" que Londres sera "autorisé à exercer des droits souverains" sur une base militaire commune avec les Etats-Unis située sur l'île principale de Diego Garcia.

En 2016, le Royaume-Uni avait prolongé jusqu'en 2036 un contrat avec les Etats-Unis sur l'utilisation de cette base militaire, qui a notamment joué un rôle stratégique pendant la Guerre froide puis dans les années 2000 lors des conflits en Irak et en Afghanistan.

Quatre groupes ethniques

Les candidatures aux législatives devront être déposées avant le 22 octobre.

L'Assemblée nationale mauricienne à Port Louis, le 5 janvier 2024 AFP

Selon le système électoral mauricien, 62 sièges sont élus au suffrage universel direct et huit sont pourvus par nomination selon un système dit du "meilleur perdant".

En 2019, la coalition Alliance morisien, dominée par le Mouvement socialiste militant (MSM) de Pravind Jugnauth avait remporté une large majorité de 42 sièges.

L'île Maurice est officiellement divisée en quatre groupes ethniques, selon la Constitution de 1968: les Hindous - majoritaires -, les Musulmans, les Chinois et la "population générale", composée essentiellement de métis dits créoles et de Blancs d'origine européenne.

Ses quelque 1,3 million d'habitants forment une mosaïque de peuples, de cultures et de langues reflétant l'histoire du peuplement de l'île et coexistent pacifiquement.