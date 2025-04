Maurice : l'ex-ministre des Finances à nouveau inculpé et remis en liberté

L’ancien ministre des Finances mauricien Renganaden Padayachy, interpelé mercredi à son domicile, a été inculpé pour "complot en vue de commettre une fraude" et remis en liberté sous caution, a-t-on appris de source judiciaire.

M. Padayachy avait déjà été libéré sous caution lundi après cinq jours de détention dans une autre affaire de "fraude par abus de pouvoir".

Il est cette fois inquiété au sujet d'une fraude présumée au préjudice de la Mauritius Investment Corporation (MIC), une entité créée en 2020 par la Banque centrale de Maurice pour soutenir les entreprises en difficulté pendant la pandémie de Covid-19, selon la même source.

Dans cette affaire, la police s'intéresse au décaissement par la MIC d'environ 960.000 euros au profit de Menlo Parks ltd/Pulse Analytics, une société de sondage connue pour ses analyses politiques diffusées sur les réseaux sociaux, a-t-elle précisé.

L'ex-ministre des Finances, pour pouvoir être libéré, a dû s'acquitter de deux cautions d'un montant de 250.000 roupies indonésiennes chacune (environ 10.000 euros au total), selon la source judiciaire.

Il a aussi dû signer une hypothèque à l'Etat d'environ 100.000 euros dans le cas où il quitterait illégalement le pays, mais aussi s'engager à ne pas entrer en contact avec les autres protagonistes de l'affaire. M. Padayachy devra pointer quotidiennement dans un commissariat, de même source.

Des perquisitions ont été effectuées mercredi dans deux propriétés de l'ancien ministre, qui ont permis de saisir un ordinateur portable et un téléphone portable, selon des sources proches de l'enquête.

Renganaden Padayachy, ministre des Finances sous la précédente législature entre 2019 et 2024, avait déjà été inculpé pour fraude mais libéré sous caution lundi, après cinq jours de détention, dans une première affaire concernant la MIC.

Il est, avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale mauricienne Harvesh Seegolam, accusé d'avoir artificiellement augmenté la valorisation d'une entreprise, la EastCoast Hotel Investment, dans laquelle la MIC avait investi, générant un préjudice de 300 millions de roupies mauriciennes (environ 6 millions d'euros) pour la MIC.

M. Seegolam, également inculpé pour fraude dans le dossier EastCoast Hotel Investment, avait été arrêté puis libéré sous caution en janvier dans l'affaire Menlo Parks ltd/Pulse Analytics, pour laquelle M. Padayachy n'avait initialement pas été poursuivi.

L'an dernier, une coalition menée par l'actuel Premier ministre Navin Ramgoolam a remporté les élections législatives avec une confortable avance, reprenant le pouvoir dans cet État de l'océan Indien après une décennie dans l'opposition.

La campagne a été marquée par des inquiétudes à propos de l'évolution politique et économique, face notamment à la hausse du coût de la vie malgré une forte croissance, d'une des démocraties les plus stables et les plus riches d'Afrique.

Le pouvoir sortant y a notamment été fortement soupçonné de faire de la surveillance clandestine, après la diffusion d'extraits de conversations téléphoniques d'hommes politiques et de membres de la société civile.