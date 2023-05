Mayotte : retour sur l'histoire complexe avec les Comores

Un bras de fer diplomatique oppose Paris et Moroni. Depuis un certain nombre d'années, les autorités comoriennes revendiquent la souveraineté sur Mayotte et refusent de laisser accoster les bateaux transportant les Comoriens expulsés de l'archipel. Cet imbroglio est l'occasion de s'intéresser à l'histoire de ce territoire disputé. Le journaliste Rémi Carayol nous en parle.