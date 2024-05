Mayotte : un enfant de trois ans, premier mort du choléra sur le territoire

L'épidémie de choléra à Mayotte, le plus pauvre des départements français, situé dans l'océan Indien, a fait un premier mort, un enfant de trois ans ont annoncé la préfecture et l'Agence régionale de santé.

"Un premier enfant est décédé ce jour", écrivent la préfecture et l'Agence régionale de santé de Mayotte dans un communiqué commun. "L'enfant habitait dans le quartier de Koungou dans lequel plusieurs cas de choléra avaient été identifiés ces dernières semaines". Ce premier cas mortel intervient à la veille de la visite du ministre français de la Santé, Frédéric Valletoux, sur cette île de l'océan Indien, prévue depuis plusieurs jours.

(Re)voir Épidémie de choléra à Mayotte

Au 6 mai, 58 cas ont été identifiés sur l'île et une campagne de vaccination est en cours avec plus de 4 000 personnes vaccinées à ce jour, selon l'Agence régionale de santé. Cette flambée intervient alors qu'une importante épidémie est en cours dans l'archipel voisin des Comores où 98 décès sont comptabilisés et plus de 4 900 cas depuis le début de l'année.

Premiers cas mi-mars

Les premiers cas de choléra à Mayotte ont été recensés mi-mars chez des personnes revenant des Comores voisines, où l'épidémie flambe avec 98 décès selon le dernier bilan officiel. À Mayotte, les premiers cas "autochtones", diagnostiqués chez des patients n'ayant pas quitté l'île française sont apparus fin avril.

(Re)lire Mayotte : le choléra vient fragiliser un système de santé au bord du gouffre

Le choléra, maladie bactérienne qui peut provoquer des diarrhées aiguës et entraîner la mort par déshydratation en un à trois jours, se transmet par l'eau ou des aliments contaminés. Il existe des vaccins et des traitements efficaces. Depuis mi-mars, 58 cas de choléra ont été recensés par les autorités mahoraises, dont six cas actifs lors du dernier bilan en date du 6 mai.

Un protocole élaboré en février pour éviter la propagation de la maladie prévoit la désinfection du foyer du malade, l'identification et le traitement des cas contacts et une vaccination "en anneaux", en élargissant progressivement la zone concernée autour de l’habitation du patient atteint de choléra.