Médias, ONG, officines... L'offensive de la Russie en Afrique décryptée dans une enquête d'All Eyes On Wagner

Oubliez les mercenaires russes en Afrique, place aux agences de communication et de conseil pro-Kremlin, tout aussi redoutables. Leur objectif? Gagner en influence et en parts de marché sur le continent africain, selon une enquête de l'ONG All Eyes On Wagner publiée ce dimanche 10 août.

L'influence russe sur le continent africain ne se joue pas uniquement à travers l'action de mercenaires. La fin de l'hégémonie Wagner en matière d’interventionnisme russe en Afrique, sous la houlette de feu Evgueny Prigojine, laisse la place à une galaxie d'acteurs. "Une armée moins visible mais tout aussi offensive", écrit All Eyes On Wagner (AEOW) dans un rapport d’enquête publié le 10 août.

À l’époque, Wagner lui-même avait développé des opérations qui sortent du champ militaire pour celui des relations publiques et du champ électoral. Depuis 2023, année de la mort de Prigojine, des sociétés d’experts pro-Kremlin de la communication sont très actifs sur le continent africain pour produire ou faire produire des récits favorables à la Russie et à ses intérêts, notamment économiques, en Afrique.

Ces nouveaux acteurs russes surtout issus du secteur privé se caractérisent par leurs connections avec l’appareil étatique et sécuritaire. Quatre officines sont décrites avec leurs spécificités et les pays africains où ils sont touchés.

Des acteurs russes de la guerre informationnelle

Initiative 23, sur les pas d'Africa Corps

Créée en septembre 2023 et dirigée par Artiom Koureiev, Initiative 23 dirige l'agence de presse African Initiative. Elle édite un site d'informations spécialisé sur l'Afrique et multilingue de bonne facture sur le plan technique, et dont les auteurs ont des noms à consonnance russe ou slave.

Mais au-delà d'un traitement factuel des actualités, il propose des articles clairement orientés, notamment dans sa rubrique Expertise. Par exemple, sous le titre "'Patriotes' en colère et admirateurs de l'armée française: comment fonctionne la campagne de désinformation au Burkina Faso" s'affiche en illustration les bâtiments de RFI et de France 24. Autre exemple éloquent, un article intitulé "L’Occident utilise de fausses nouvelles pour influencer l’Afrique, selon une experte" cite les médias Le Monde et The Observer.

L'une des spécificités d'African Initiative est que son offre de service est proposée dans le dispositif des accords militaires bilatéraux et "opère souvent en tandem avec les unités d'Africa Corps", note AEOW.

Parmi les pays africains concernés, Mali, Burkina Faso, Niger et Guinée Équatoriale. La plateforme a aussi donné naissance à des entités locales, comme African Initiative Burkina Faso à Ouagadougou.

African Initiative est également présent grâce à des associations locales. Au Mali, La Perspective sahélienne (APS) est une ONG en faveur du développement et de la jeunesse. Elle se fixe parmi ses objectifs de "renforcer l'amitié entre les pays du Sahel et la Russie". Le logo de l'association affiche les drapeaux du Mali, du Burkina faso et du Niger, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel.

À Niamey, l'ONG Ensemble main dans la main Niger-Afrique mène pour sa part des actions culturelles. Elle fait ainsi la promotion des études en Russie pour les étudiants africains et facilite aussi l'inscription à des cours d'apprentissage de la langue russe au NIger.

De plus, African Initiative tisse des liens avec des acteurs locaux de la société civile, influenceurs, journalistes ou ONGs, "souvent rémunérés", note AEOW.

Rybar roule pour le complexe militaro-industriel russe

Créée également en 2023, Rybar est aussi une organisation médiatique russe pro-Kremlin. Initialement, il s'agissait d'un compte Telegram axé sur les conflits internationaux lancé en 2018 et financé par Evgueni Prigojine lui-même.

Rybar travaille désormais pour le ministère russe de la Défense. Selon AEOW, Rybar est entré dans une nouvelle phase d'expansion avec la création d'un canal dédié à l'Afrique (AFRIKAR).

La promotion des intérêts économiques russes

Deux autres officines d'influence russe citées dans l'enquête de All Eyes On Wagner ont une dimension économique plus prononcée.

GR Group fait du "lobbying commercial russe en Afrique"

GR Group est un cabinet russe de conseil en relations publiques avec les entités gouvernementales en Russie et à l'étranger, présent dans 52 pays. Créé par Andreï Gromov, GR Group emploie notamment Ioulia Afanasieva Berg, une ancienne de Wagner. Tous deux sont des habitués des sommets Russie-Afrique, précise AEOW.

Les secteurs de prédilection avec l'Afrique sont celui de la construction et celui de l'énergie, via notamment des organisations comme le Centre International de Promotion des Entreprises (IBAC) et l'Association Énergétique Afro-Russe (AREA). Parmi les exemples d'actions, Ioulia Afanasieva Berg essaie de faire du lobbying dans le secteur des PME russes et africaines pour favoriser les partenariats".

Bureau Legint, "tête de pont du renseignement militaire russe (GRU)"

Doté d'un budget annuel d'un million de dollars, Bureau Legint est fondé par un ex-agent du renseignement militaire russe, le GRU, Viktor Boïarkine. Cet ancien diplômé de l'Académie militaire-diplomatique du GRU "a une longue expérience en Afrique", selon AEOW. Cette société de conseil vise à réactiver les anciens réseaux soviétiques.

Viktor Boïarkine a fondé d'autres structures vers l'Afrique, comme l'Association de Coopération économique avec des Pays africains qui fait notamment la promotion "des valeurs russes et l'amitié avec la Russie", ou encore le Conseil consultatif d'affaires pour la Libye, un pays de premier plan pour le Bureau Legint.