Meilleur joueur africain de L1: Gueye, Osimhen et Slimani parmi les finalistes

Le Sénégalais Idrissa Gueye (Paris SG), le Nigérian Victor Osimhen (Lille) et l'Algérien Islam Slimani (Monaco) font partie des onze finalistes du prix Marc-Vivien Foé, ont annoncé vendredi RFI et France 24, organisateurs du prix récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1.

Finaliste de la Coupe d'Afrique des nations en 2019, le Sénégal est le pays le mieux représenté avec, outre le milieu parisien Gueye, l'attaquant messin Habib Diallo, le gardien rennais Edouard Mendy et son coéquipier l'attaquant Mbaye Niang.

Le Marocain Yunis Abdelhamid (Reims), le Gabonais Denis Bouanga (Saint-Etienne), l'Algérien Andy Delort (Montpellier), le Nigérian Moses Simon (Nantes) et le Malien Hamari Traoré (Rennes) ont aussi été sélectionnés, en plus d'Osimhen et Slimani.

L'identité du successeur de Nicolas Pépé, l'ex-attaquant ivoirien de Lille parti à Arsenal, sera dévoilée le 29 juin.

"Le jury est composé de près de 100 journalistes spécialistes du football français et africain issus de tous les médias (radio, télévision, presse écrite, Internet)", précisent les organisateurs dans un communiqué.

Contrairement à l'UNFP, les services des sports de RFI et France 24 ont décidé de maintenir le prix Marc-Vivien Foé, du nom de l'ancien joueur camerounais décédé en 2003 à l'âge de 28 ans, en dépit de la saison inachevée pour cause de pandémie de coronavirus.

L'édition 2020 doit permettre "de célébrer le football, alors que les supporters en sont momentanément privés, et de mettre à l'honneur le parcours des meilleurs joueurs africains cette année en Ligue 1, dont certains pourraient être amenés à changer de championnat à la fin de la saison", se justifient-ils.