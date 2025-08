Menace jihadiste au Togo : le gouvernement brise le silence dans une déclaration rare

Dans le nord du Togo, 15 attaques ont été perpétrées depuis le début de l'année 2025 par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, connu sous le nom de JNIM, une filiale d'Al-Qaïda opérant dans la région du Sahel. C'est ce qu'a annoncé, dans une déclaration rare à nos confrères de l'agence Reuters, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey.

Ces attaques ont causé la mort de 54 civils et huit militaires, d'après le ministre, et témoignent d'une situation sécuritaire préoccupante dans le pays. À ce jour, environ 8000 soldats togolais sont déployés dans la région, qui est d'ailleurs sous état d'urgence sécuritaire depuis 2022, Année où un poste militaire a été la cible de la première attaque terroriste recensée.

Le quotidien, la paix, le vivre-ensemble ont été affectés et continuent d'être affectés.

Mohamed Djabakate, politologue et essayiste

Cet état d'urgence sanitaire a durement affecté le quotidien des habitants. Selon le politologue et essayiste Mohamed Djabakate, "de plus en plus, les gens sont obligés de s'éloigner de certaines zones, qui ont été définies comme des zones opérationnelles, où ils avaient habituellement leurs champs et autres".

Des médias russes ont récemment fait état d'un nouvel accord militaire entre Lomé et Moscou, prévoyant notamment des exercices conjoints. Sollicité par TV5MONDE, le gouvernement togolais n'a pas souhaité commenter cette information.

Selon Mohamed Djabakate, "il est clair qu'aujourd'hui, Lomé à travers son port, représente une place stratégique dans les deux sens. Et si la présence militaire est là, ça veut dire que d'autres aspects, économiques et autres, viendront aussi avec le temps".

Le Togo explore également d'autres partenariats, notamment avec l'Union européenne qui, malgré des tensions l'année dernière, a relancé son projet d'aide à la stabilisation du nord du pays.