Mer Rouge: l'Ethiopie "ne fera pas valoir ses intérêts par la guerre", assure Abiy Ahmed

L'Ethiopie "ne fera jamais valoir ses intérêts par la guerre" et n'envahira aucun pays voisin, a assuré jeudi son Premier ministre Abiy Ahmed, deux semaines après un discours qui a nourri des inquiétudes sur d'éventuelles revendications d'Addis Abeba sur la mer Rouge.

Le 13 octobre, M. Abiy avait estimé dans un discours télévisé que "l'existence de l'Ethiopie en tant que nation (était) liée à la mer Rouge", que son pays avait besoin d'un port et que la "paix" dans la région dépendait d'un "partage mutuel équilibré" entre l'Ethiopie, enclavée, et ses voisins de la Corne de l'Afrique ayant accès à la mer Rouge, citant Djibouti, Erythrée et Somalie.

Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec environ 120 millions d'habitants, l'Ethiopie et son économie sont fortement handicapées par cette absence de port sur cette mer, un des grands carrefours du commerce mondial.

Même si M. Abiy y affirmait "ne pas vouloir interférer dans les affaires" d'autres pays et souhaiter faire valoir "pacifiquement" sa demande d'un port sur la mer Rouge, ce discours a fait s'interroger certains observateurs sur les intentions éthiopiennes, notamment dans un contexte d'apparentes montée des tensions avec l'Erythrée.

Des partisans du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lors d'un défilé militaire à l'occasion de la "Journée des Forces de Défense", le 26 octobre 2023 à Addis Abeba AFP

"L'Ethiopie n'a jamais envahi aucun pays et ne le fera pas dans l'avenir", a martelé jeudi M. Abiy dans un nouveau discours prononcé dans le centre d'Addis Abeba à l'occasion de la "Journée des Forces de Défense", célébrée chaque année.

"Notre récente demande d'un accès à la mer a suscité des craintes que l'Ethiopie mène une invasion. Je veux assurer que l'Ethiopie ne fera pas valoir ses intérêts par la guerre", a poursuivi le Premier ministre avant un important défilé militaire, de troupes et de matériel des différents corps d'armée.

- Aura pâlie -

L'Ethiopie moderne a brièvement possédé une façade maritime sur la mer Rouge lorsqu'elle a progressivement annexé l'Erythrée voisine, ancienne colonie italienne, dans les années 1950.

Défilé militaire à l'occasion de la "Journée des Forces de Défense", le 26 octobre 2023 à Addis Abeba, en Ethiopie AFP

A l'indépendance de l'Erythrée en 1993, elle a continué à bénéficier d'un accès via le port érythréen d'Assab, qu'elle a perdu lors du conflit qui a opposé les deux pays entre 1998 et 2000. L'Ethiopie dépend désormais pour ses exportations et importations du port de Djibouti.

En arrivant au pouvoir en 2018, Abiy Ahmed a conclu un accord de paix avec l'Erythrée qui a mis fin à deux décennies de conflit ouvert puis larvé avec son pays, et lui a valu le prix Nobel de la paix en 2019.

Mais l'aura du jeune Premier ministre, vu comme un réformateur capable de moderniser l'Ethiopie après des décennies de régimes autoritaires, a sérieusement pâli lorsqu'il a envoyé l'armée fédérale combattre les autorités de la région septentrionale du Tigré entrées en rébellion.

- Etat d'urgence -

La guerre au Tigré, entre novembre 2020 et novembre 2022, a fait plusieurs centaines de milliers de morts et été marquée par d'effroyables exactions de la part de chaque camp.

Des véhicules militaires lors de la "Journée des Forces de Défense", le 26 octobre 2023 à Addis Abeba, en Ethiopie AFP

L'Erythrée - ennemie historique de l'élite tigréenne restée 27 ans au pouvoir à Addis Abeba jusqu'à l'arrivée de M. Abiy - a apporté une aide décisive à l'armée éthiopienne en envoyant son armée au Tigré.

Mais les relations entre Addis Abeba et Asmara - l'un des régimes les plus isolés du monde - semblent s'être tendues depuis l'accord de paix signé en novembre 2022 à Pretoria entre le pouvoir fédéral éthiopien et les autorités du Tigré.

"Nous avons une grande expérience de la guerre. Toutefois, nous choisissons les voies pacifiques. J'appelle tous les Ethiopiens à user de moyens pacifiques pour résoudre nos différends internes", a également lancé M. Abiy à ses concitoyens.

Pays fédéral fort de 80 peuples, dont les frontières des Etats régionaux sont tracées le long de lignes ethno-linguistiques, l'Ethiopie est fracturée par de multiples conflits internes, liés surtout à des revendications identitaires et territoriales.

Défilé militaire à l'occasion de la "Journée des Forces de Défense", le 26 octobre 2023 à Addis Abeba, en Ethiopie AFP

De larges zones de l'Oromia, région la plus vaste et peuplée qui entoure Addis Abeba, sont ainsi aux mains de groupes armés et le théâtre de massacres ethniques.

Et l'état d'urgence a été décrété depuis août en Amhara, deuxième région la plus peuplée du pays, où des milices locales sont entrées en conflit avec le gouvernement fédéral qu'elles avaient appuyées lors du conflit au Tigré.