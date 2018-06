Migrants : Au Ghana, partir malgré la croissance

Nous dire que c'est dangeureux mais au Ghana c'est tout aussi dangeureux parce qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi rester ici? J'ai des enfants, ma mère et ma famille. Je sais qu'il y a un danger mais si je n'y vais pas, où je vais trouver de l'argent et du travail ? Ernest Yaw Owusu, mécanicien

Si vous savez que vous venez d'un milieu pauvre, la seule chose que vous pouvez faire c'est aller en Europe pour changer de famille et de vie. A condition seulement de ne pas se faire tuer ou de se noyer en mer. Albert Oppong, commerçant

C'est un programme pour les diplômés et le salaire maximum que vous pouvez gagner est de 130 euros. Je pense que c'est la meilleure approche pour soutenir les chômeurs au Ghana pendant un certain temps.Bismark Yemoah, diplômé en comptabilité et en commerce

Ernest Yaw Owusu a de l'or dans les mains, ce mécanicien peut redonner à une carcasse inerte, une nouvelle vie. Mais son talent lui rapporte à peine de quoi manger et pas assez de clients.Son obsession quotidienne c'est d'économiser assez d'argent pour gagner la Lybie, pour ensuite traverser la méditerranée. Le risque, les dangers, les violences qui l'attendent, il ne veut pas en entendre parler.Pourtant sur le papier, le ghana fait rever. Grâce à son pétrole et son gaz naturel, le pays devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au monde, + 8,3% en 2018.Pourtant beaucoup, comme Albert Oppong ne voient rien venir.Pour d'autres, prendre le risque de se noyer en mer, Bismark Yemoah, n'y pense pas un seul instant. Le gouvernment a promis la création d'emplois pour 100.000 jeunes diplômés comme lui et il a déja postulé.Le président ghanéen Nana Akufo-Addo avait avait affirmé en 2017 vouloir " convaincre la jeunesse que les opportunités sont au Ghana."Encore faudrait-il offrir à cette jeunesse,en grande majorité sans diplômes, de véritables raisons de rester.