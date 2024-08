Milliardaires africains : quelles sont les six personnalités les plus riches du continent ?

Changement à la tête des plus grosses fortunes d’Afrique. Le classement du Bloomberg billionnaires index du 28 août redistribue les cartes. Après plus d’une décennie de règne, Aliko Dangote cède la première place au Sud-Africain Johann Rupert. Ils sont six milliardaires africains dans le top 500 des plus grosses fortunes de la planète. Ils combinent ensemble près de 65 milliards de dollars.

1 - Johann Rupert

Le Sud-Africain Johann Rupert est l’homme le plus riche d’Afrique. À 74 ans, il a trouvé la formule qui brise la chaîne de treize années de règne cumulées jusqu’ici par le Nigérian Aliko Dangoté. Johann Rupert est l’actionnaire principal de Richemont, la deuxième plus grande entreprise de luxe au monde, qui détient les marques Cartier, Mont Blanc ou encore Van Cleef & Arpels. En mai dernier, il a cédé son poste de directeur de Richemont au Français Nicolas Bos, même s’il continue de contrôler 10,18 % du capital de la société.

Classé 147ème personnalité la plus riche du monde selon Bloomberg, l’homme d’affaires né à Stellenbosch, près du Cap, doit sa fortune à son père Anton Rupert, le milliardaire fondateur du groupe Remgro, dont il est l’héritier. Son empire est évalué en 2024 à 14,2 milliards de dollars.

2 - Aliko Dangote

Le Nigérian Aliko Dangote, 67 ans est le géant africain du ciment Forum économique mondial / Jakob Polacsek

Le plus grand producteur de ciment d’Afrique prend du plomb dans l’aile. Le Nigérian Aliko Dangote recule à la deuxième place des plus grandes fortunes d’Afrique et au 159e rang mondial. Le patrimoine brut de cette figure emblématique des affaires en Afrique subsaharienne est évalué à 13,4 milliards de dollars. Mais en 2024, son chiffre d’affaire a perdu quelques centaines de millions de dollars malgré sa production de ciment évaluée à près de 50 millions de tonnes par an, ses industries d’engrais et du sucre. Ses démêlés avec l’agence anti-corruption nigériane et la dévaluation du naira sont pointés du doigts. À 65 ans, Dangote demeure le propriétaire du plus grand conglomérat industriel du Nigeria.

3 -Nicky Oppenheimer

Nicky Oppenheimer est le 3ème milliardaire le plus riche d'Afrique. Sa famille a fondé le De Beers Bureau présidentiel de presse et d'information

Il est le 213ème milliardaire le plus riche du monde. Nicky Oppenheimer arrive 3ème sur le continent africain. De son vrai nom, Nicholas Frank Oppenheimer, le Sud-Africain est né avec une cuillère de diamant dans la bouche. Sa famille a fondé en 1917 la société minière De Beers qui reste l’un des plus grands producteurs mondiaux de diamant brut. Cette entreprise puise ses revenus du Witwatersrand, le plus grand gisement aurifère du monde situé près de Johannesburg. Nicky rejoint l’entreprise familiale alors qu’il n’a que 23 ans et va en tirer l’essentiel de ses ressources. Mais en 2012, le milliardaire né à Johannesburg il y a 79 ans, choisit de vendre les 40 % représentant la participation familiale de De Beers. Il est propriétaire de terres classées réserves naturelles en Afrique du Sud, au Botswana et au Zimbabwe soit 187 000 hectares. Bloomberg estime son patrimoine brut à 11,3 milliards de dollars.

4 - Nassef Sawiris

A 63 ans, Nassef Sawiris est le patron du groupe OCI NV, l’un des premiers producteurs d’engrais au monde. Nati Harnik, Associeted Press

Le benjamin du top 6 des richissimes d’Afrique est la première fortune d’Afrique du Nord et la 278èmemondiale. À 63 ans, l’Egyptien Nassef Sawiris a su étendre son empire sur l’échiquier mondial. Il fait ses premiers pas dans la construction et bâtit sa notoriété dans l’entreprise familiale, dénommée ORASCOM Construction Industrie, fondée par son père. Il va réussir à mouler cette structure qui devient l’un des premiers producteurs mondiaux d’engrais, sous le nom de OCI NV. Il est le plus fortuné de la fratrie de 3 surnommés les nouveaux pharaons d'Egypte. Ses avoirs bruts sont estimés à 9,48 milliards de dollars. L’homme d’affaires a aussi imprimé sa marque dans l’industrie de l’habillement et détient 6 % de la marque Adidas.

5 - Nathan Kirsh

le Swazis Nathan Kirsh a démarré sa carrière d'entrepreneur en vendant des céréales au Cap, en Afrique du Sud Capture d'écran d'une interview avec Irina Nevzlin, en 2016 au Musée du peuple juif à Tel Aviv

C'est le doyen du club des six ! À 92 ans, Nathan Kirsh arrive au troisième rang des hommes les plus riches d’Afrique méridionale et est la 286ème fortune mondiale. Les graines de sa notoriété, il les a implantées dans le commerce du maïs au tout début des années 1960. Attiré par le rêve américain, il s’envole pour les États-Unis d’Amérique et diversifie ses activités. Le milliardaire originaire de l’Eswatini crée en 1976 le Brooklyn Jetro Cash & Carry, un dépôt spécialisé dans la vente de gros, à destination des professionnels de l’épicerie et de la restauration. Le petit commerce ne va pas tarder à se transformer en chaîne de distribution. En 2011, Nathan acquiert la NatWest Tower, troisième plus haut gratte-ciel de Londres. Il a également investi dans Magal Security Systems, groupe de sécurité israélien spécialisé dans la détection à fibre optique.. Après avoir conquis l’Occident, Nathan Kirsh est retourné dans son Eswatini natal. Il contribue à l’essor de ce pays, l’un des plus pauvres du monde, en misant sur l'entrepreneuriat jeune. La fortune nette de Nathan Kirsh est estimée à 9,22 milliards de dollars.

6 - Naguib Sawiris

l'Égyptien Naguib Sawiris est l'ainé de la fratrie milliardaire Sawaris. Il contrôle le premier groupe aurifère ouest-africain dénommé Endeavour Mining Hassan Ammar, Associeted Press

Il referme le cercle très fermé des hommes d’affaires les plus riches du continent africain. Naguib Sawiris est le numéro 2 d’Égypte et le 390ème mondial. Il talonne son frère cadet Nassef Sawiris avec un patrimoine brut estimé à 7,32 milliards de dollars. Son nom est associé aux mouvements civils qui ont conduit à la destitution du président Mohamed Morsi en juillet 2013. Industriel mais aussi homme politique, il a soutenu financièrement les mouvements de révolte contre l’ancien régime et fondé le parti des Égyptiens Libres. Fils de l’homme d'affaires Onsi Sawiris qui s’est illustré dans la construction, le tourisme et la téléphonie mobile en Egypte, le milliardaire de 63 ans a tracé son propre chemin dans les télécoms, via une branche d’Orascom, et les mines dès 2012. Il contrôle notamment le premier groupe aurifère ouest-africain, Endeavour Mining.