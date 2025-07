Miss littérature Afrique 2025: Côte d’Ivoire, Congo, Sénégal... Qui sont les 9 candidates à l'élection?

Depuis près de dix ans, Carmen Fifamé Toudonou, ancienne journaliste, écrivaine et chef d’entreprise béninoise de 43 ans, "donne à la jeune fille africaine le petit livre". Une phrase que cette passionnée de belles lettres a forgé en s’inspirant de celle de Victor Hugo, "Donc au petit enfant donnez le petit livre".

Celle-ci est extraite du poème "Chaque enfant qu’on enseigne", paru dans "Les quatre vents de l’esprit", écrit le 27 février 1853, à Jersey, après la visite d'un bagne.

Biographie orale, rédaction, quiz...

Le concours Miss littérature Afrique cherche à révéler de jeunes plumes féminines de l'Afrique francophone. Du 22 au 27 juillet prochain, à Cotonou, au Bénin, les neuf candidates qui ont chacune été élues Miss littérature dans leurs pays respectifs vont s'affronter à travers quatre épreuves différentes: une brève biographie orale, une rédaction, un quiz et un exposé sur un roman imposé.

La gagnante du concours recevra en cadeau un contrat à compte d’édition d’une valeur de deux millions de CFA.

Akomian Kimou Marie Laurette pour la Côte d’Ivoire

Agée de 20 ans, Akomian Kimou Marie Laurette est la candidate n°9, élue Miss Côte d’Ivoire le 14 décembre 2024 au Centre national du matériel scientifique de Cocody, à Abidjan. Étudiante en troisième année de licence de géographie humaine et économique à l’université de Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, dans le nord du pays, ses auteurs préférés sont le Guinéen Camara Laye, et ses compatriotes Ahmadou Kourouma et Marguerite Abouet.

Issongui Destinée-Uelle-Joséla pour le Congo Brazzaville

C’est le 22 mars dernier, à la maison russe de Brazzaville, que Issongui Destinée-Uelle-Joséla, candidate n°8, a été élue Miss littérature. À 22 ans, elle est en première année de licence en gestion des ressources humaines.

Outre les Français Victor Hugo et Albert Camus, elle apprécie tout particulièrement la littérature des Sénégalais Léopold Sédar Senghor et Aminata Sow Fall. À ce jour cependant, elle a surtout été marquée par "Le pleurer-rire", roman de feu son illustre compatriote Henri Lopes.

Lekeufack Kamaha Lorena Nolwen pour le Cameroun

Élue Miss littérature le 5 avril dernier, à Yaoundé, la capitale camerounaise, Lekeufack Kamaha Lorena Nolwen, candidate n°7 est étudiante en première année de journalisme à l’Institut universitaire du Golfe de Guinée, à Douala, chef-lieu économique du pays.

À tout juste 19 ans, cette passionnée de musique et de cinéma, apprécie tout particulièrement la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, ou encore les Camerounaises Léonora Miano et Djaïli Amadou Amal. Elle a justement été marqué par "L’autre langue des femmes" de Miano, paru en 2023, aux éditions Grasset.

Mamy Kolié pour la Guinée Conakry

C’est le 22 avril 2024 que Mamy Kolié, candidate n°6, a été élue Miss littérature, au Centre culturel franco-guinéen, de Conakry, en Guinée. Âgée de 20 ans, elle est actuellement étudiante en communication à l’Institut supérieur de l’information et de la communication de Kountia, dans l’ouest du pays.

Ses écrivaines préférées sont la Guadeloupéenne Maryse Condé, ou encore les Sénégalaises Mariama Bâ et Fatou Diome. Jusqu’à présent, elle a surtout été profondément touchée par "Devenir", témoignage de l’ex-first lady américaine Michelle Obama sur son parcours, publié en 2018 aux éditions Fayard.

Sokhna Aminata Fall pour le Sénégal

Sokhna Aminata Fall, candidate n°5, a tout juste 18 ans. Élue Miss littérature le 18 décembre 2024, elle est encore élève en classe de première S au lycée d’excellence Mariama Bâ de Gorée, au Sénégal. Si elle avoue apprécier de nombreux écrivains pour diverses raisons, elle a néanmoins un faible pour ses compatriotes Mariama Bâ, Aminata Sow Fall, Fatou Diome et Ken Bugul.

Kohougbla Houénafa Salomé pour l e Bénin

C’est le 28 décembre 2024, à Cotonou, que Kohougbla Houénafa Salomé, candidate n°4, a été élue Miss littérature. À 21 ans, elle est titulaire d’une licence en lettres modernes, et actuellement enseignante de français dans les lycées et collèges de son pays. Passionnée de lecture, d’écriture et d’art oratoire, ses auteurs préférés sont le Congolais Alain Mabanckou, et ses compatriotes Sophie Alfrède Clarisse Adonon et Olympe Bhêly Quenum.

Akakpo Cynthia pour le Togo

Âgée de 24 ans, Akakpo Cynthia, candidate n°3, élue Miss littérature le 15 février dernier, à Lomé, la capitale togolaise, est actuellement étudiante en troisième année de licence en lettres modernes.

Activiste en matière de santé sexuelle, cette passionnée de lecture et de communication est aussi très engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ses auteurs préférs sont la Camerounaise Evelyne Mpoudi Ngolle, ou encore ses compatriotes Sami Tchak et Koutchoukalo Tchassim.

Kaboré Dayang Ne Wend Lydia Clémence pour le Burkina Faso

Élue Miss littérature le 7 décembre 2024, à Ouagadougou, Kaboré Dayang Ne Wend Lydia Clémence, candidate n°2, est étudiante en 5e année de pharmacie, et responsable des équipements au laboratoire Yeena cosmétiques.

Âgée de 24 ans, mademoiselle Kaboré cite volontiers l’immense écrivain et sage malien Amadou Hampâté Bâ comme un gardien de la mémoire "qui prouve que nos traditions sont aussi littéraires que nos bibliothèques". Et elle ajoute: "Mes auteurs préférés sont ceux qui n’écrivent pas seulement avec leur plume, mais avec leur âme".

Sing-Nonemé Berzaka Zippora pour le Tchad

Étudiante en master droit des affaires, Sing-Nonemé Berzaka Zippora, candidate n°1, a été élue Miss littérature le 21 décembre 2024, au Tchad. Passionnée de lecture, de musique et de sport, la jeune femme a comme auteurs préférés la Sénégalaise Mariama Bâ, la Camerounaise Léonora Miano, le Nigérian Chinua Achene ou encore le Martiniquais Aimé Césaire. À ce jour, le livre qui l'a le plus marqué est "Une si longue lettre" de Mariama Bâ.