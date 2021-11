Miss Sénégal : des propos sur le viol qui ne passent pas

"Kougnou violer, yaw la nekh", ou "si elle a été violée, c’est qu’elle l’a cherché" en français. C’est ce qu’a affirmé la présidente du Comité Miss Sénégal Aminata Badiane dans une interview à Dakarbuzz TV le 18 novembre, en réponse aux déclarations de Miss Sénégal 2020, Ndèyne Fatima Dione. Elle évoquait dans la presse sénégalaise des comportements déplacés au sein du comité d’organisation du concours de beauté, où elle aurait subi des violences. Elle raconte que dans un hôtel, "l'un des invités m'a tenue par la main et a commencé à me carresser", rapporte RFI. Elle aurait aussi refusé de danser sur la table, ce à quoi Aminata Badiane a répondu "tu ne sers à rien, tu ne tiens compagnie à personne."

(Re)voir : Le combat victorieux des Sénégalaises pour la criminalisation du viol [Le Mémo]

La mère de Ndèyne Fatima Dione avait,elle, révélé que sa fillé était tombée enceinte après avoir été violée lors d’un voyage organisé par le comité. "Nous ne connaissons pas l’auteur de cette grossesse, nous savons juste que ma fille de 20 ans a été abusée", avait-elle affirmé.

Indignation sur les réseaux sociaux

Ces propos ont suscité l’indignation de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Certains dénoncent l’apologie de la culture du viol à travers ces propos, d’autres apportent leur soutien à la jeune femme.

J'espère que cette "organisatrice" de Miss Sénégal va être convoquée et entendue par les autorités compétentes. Outre la culture du viol qu'elle propage, les miss n'ont pas l'air d'être en sécurité. — Queen_Serere (@QueenSerere) November 18, 2021

Une pétition réclamant la dissolution du comité d’organisation de Miss Sénégal et le retrait de leur licence d’exploitation recueillait plus de 51 000 signatures ce 20 novembre. Celle-ci a été adressée au ministère sénégalaisde la Culture, l’un des sponsors du comité. Dans les commentaires, les internautes jugent les propos de Aminata Badiane "dénués de raison et insensés". "Elle a offensé toutes les femmes et les victimes de viol, affirme une autre internaute. Elle ne mérite pas sa place."

Les révélations de la mère de Miss Sénégal 2020 sont tristes, écœurantes et très graves. C’est une histoire à ne pas enterrer #JusticePourFatimaDione — Ayoba FAYE (@autruicomoi) November 18, 2021

Face à l’indignation grandissante, Aminata Badiane a présenté ses excuses dans une vidéo. Mais pour les internautes, le mal est déjà fait et nombre d’entre eux dénoncent des "excuses bidons."

Un délit jusqu’en 2019

Certaines entreprises ont également décidé de se désolidariser du concours de beauté. C’est le cas de la société CFAO Motors Sénégal, qui a décidé le 19 novembre de récupérer ses véhicules, mettant un terme à leur partenariat avec le comité. Dans un communiqué, la société affirme que "ces propos vont à l’encontre de nos valeurs."

Le compte Twitter Femmes Sénégalaises demande à Canal +, Royal Air Maroc et plus généralement "toutes les entreprises sponsors d'arrêter de soutenir ce comité d'organisation de Miss Sénégal."

Bonjour @mechesdarling

Vous êtes sponsors de Miss Sénégal et après les propos de Amina Badiane qui font l'apologie du #Viol nous vous demandons de retirer votre soutien à ce comité d'organisation. #StopApologieVIOL #JusticePourFatimaDione #MeToo #balancetonporc pic.twitter.com/sx89mFh8e3 — Femmes Sénégalaises (@FemmesSenegal) November 19, 2021

Ces propos restent toutefois représentatifs d’une société dont les mentalités commencent à évoluer sur les questions des violences faites aux femmes. Le viol était, jusqu’en 2019, un délit. Les auteurs risquaient cinq à dix ans d’emprisonnement. Depuis janvier 2020, le viol est considéré comme un crime et peut être passible de la réclusion à perpétuité, ce n’était pas le cas auparavant.