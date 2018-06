Mondial-2018: trois défaites et puis s'en va pour l'Egypte de Salah

Arrivée avec l'étiquette de trouble-fête, l'Egypte de la star Mohamed Salah quitte le Mondial-2018 sur une nouvelle désillusion, une troisième défaite, face à l'Arabie saoudite (2-1) lundi à Volgograd.

Le gardien Essam El-Hadary, devenu à 45 ans le joueur le plus âgé à disputer un Mondial, a certes arrêté un penalty pour fêter ce record mais n'a pu en stopper un second de Salman Al-Faraj (45e+6). Avant de concéder un second but en toute fin de match.

L'Egypte, déjà battue par l'Uruguay (1-0) et la Russie (3-1), quitte donc le Mondial sur trois défaites, qui viennent assombrir le triste bilan en 3 participations depuis 1934 (5 défaites, 2 nuls). La première victoire attendra au moins quatre ans de plus...

Pour les Saoudiens, délivrés par Salem Al-Dossari en toute fin de rencontre (90e+5), il s'agit du premier succès depuis la Coupe du monde 1994 (1-0 devant la Belgique), après 12 matches consécutifs sans gagner!

Les Egyptiens, qui ont certes ouvert le score sur un but de Salah (22) --son deuxième depuis le début du Mondial--, ont ensuite été victimes de leur manque d'efficacité.

Bien pâles en première période, les Saoudiens sont revenus juste avant la mi-temps grâce à un deuxième penalty peu évident, accordé par l'arbitre Colombien M. Roldan après une longue consultation de la vidéo (VAR).

Sans rythme et ponctué de nombreuses approximations, le match a finalement basculé au bout des arrêts de jeu, sur un but d'Al-Dossari mettant fin à 24 ans d'attente saoudienne.