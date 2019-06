Mondial-2019: Le Cameroun "a manqué de lucidité", regrette son entraineur

"Nous sommes contents car les filles ont respecté ce que l'on voulait faire sur le plan tactique. Elles ont mis en difficulté le Canada qui n'avait pas de solutions. Notre adversaire a fait preuve de maturité, à l'image du but inscrit juste avant la mi-temps. Le Canada revient de loin. Sans ce but, on aurait obtenu le nul. On avait prévu de fermer le jeu, On a joué avec une défense renforcée, on a misé sur le vitesse, mais on a manqué de lucidité et d'efficacité. Devant les Pays-Bas, nous mettrons une autre stratégie sur pied. Nous essaierons d'être plus efficaces. La Hollande, qui est championne d'Europe, est une grande équipe. Mais, elle a ses qualités et ses faiblesses."