Mort de civils au Mali et frappe française: que sait-on ?

Des villageois maliens célébrant un mariage ont-ils été victimes du combat mené par les armées nationales et étrangères contre les jihadistes du Sahel ? De nombreux civils ont été tués par ce que les témoins décrivent comme une frappe aérienne dans un secteur et à une heure où la France dit avoir éliminé des dizaines de "terroristes".

Voici ce qu'on sait des évènements de dimanche dans le secteur de Douentza/Hombori, dans le centre du Mali, un des foyers de la violence polymorphe qui ensanglante la sous-région.

Que disent les villageois de Bounti ?

Dimanche, la foule s'était rassemblée pour des noces dans cette localité à l'habitat clairsemé, au pied des falaises et très loin de la ville, quand un appareil que tous ou presque décrivent comme un hélicoptère a ouvert le feu, semant la panique au sol, ont dit plusieurs d'entre eux joints par l'AFP. L'un au moins parle de bombes (peut-être des roquettes) d'autres sont moins précis. Personne ne se prononce sur l'appartenance de l'appareil, qui ne peut a priori appartenir qu'aux armée malienne ou française, les seules à frapper du ciel malien.

Une association défendant l'ethnie peule, à laquelle appartiennent les victimes, a publié une liste nominative et difficilement vérifiable de 18 morts. Un témoin fait état de corps déchiquetés inhumés lundi dans une fosse. Différents interlocuteurs rapportent de nombreux blessés, dont des femmes et des enfants, évacués vers les localités voisines.

Que dit l'armée française ?

Les messages ont proliféré sur les réseaux sociaux évoquant la possibilité d'une bavure à l'origine inconnue. L'armée française, comme les autorités maliennes, a d'abord gardé le silence. Elle en est sortie mardi face aux témoignages recueillis notamment par l'AFP.

Dimanche, une patrouille d'avions de chasse français a frappé un rassemblement de jihadistes traqués depuis plusieurs jours par le renseignement, et "neutralisé" plusieurs dizaines d'entre eux à l'ouest d'Hombori (donc dans le même secteur), a dit l'état-major. Au vu du comportement des individus, de leur équipement et du renseignement, "il ne peut y avoir de doute et d'ambiguïté: il n'y avait pas de mariage", a assuré un responsable militaire français. L'opération n'a pas mobilisé d'hélicoptère, a-t-il insisté.

S'agit-il d'un ou deux évènements ?

Sans citer nommément Bounti, l'armée française a dit avoir procédé à une seule frappe dimanche, "à l'ouest d’Hombori dans la région de Férendi" et au nord de la route nationale 16, donc dans un périmètre de quelques kilomètres autour de Bounti. L'heure de la frappe (en milieu d'après-midi) concorde avec celle des faits survenus à Bounti.

Impossible cependant d'exclure la concomitance de deux évènements, tant les versions divergent. L'armée française parle de cibles jihadistes et d'avions, les villageois de victimes civiles et d'hlicoptères. L'hypothèse d'évènements quasiment simultanés s'est renforcée mercredi quand Médecins Sans Frontières, qui travaille dans la zone, a rapporté avoir pris en charge dimanche "huit blessés graves suite à des bombardements" sur deux localités distinctes: Bounti et Kikara. Kikara se trouve à une quinzaine de kilomètres de Bounti.

Autre élément troublant: "les patients (présentaient) des blessures par balles et des lésions dues à des explosions". Or les blessures par balles ne sont compatibles avec la frappe d'un avion de chasse, mais le sont avec des tirs depuis un hélicoptère ou au sol.

Pourquoi un tel flou ?

Les informations de première main comme celles de MSF sont rares. Les faits se sont produits dans une zone éloignée et dangereuse où les jihadistes, surtout les groupes liés à Al-Qaïda, sont très présents. Aucune image n'a circulé de Bounti. Les témoignages directs sont difficiles à obtenir. Les villageois disent n'avoir vu aucun responsable malien. Le silence observé par les autorités civiles et militaires maliennes a ouvert la voie à un flot de spéculations difficilement vérifiables.

L'armée française est "la seule à avoir effectué des tirs dans la zone où il y a eu des victimes civiles à Bounti. L'armée malienne n'a pas opéré des frappes", a fini par dire à l'AFP un responsable militaire malien, mais sous couvert d'anonymat.

Armées malienne et française opèrent ensemble contre les jihadistes. Personne n'a intérêt à une bavure. Les militaires qui ont pris le pouvoir en août à Bamako et promettent de le rendre aux civils doivent montrer qu'ils sont capables de stopper la descente aux enfers en cours depuis des années en composant avec les moyens limités de l'armée. Ils se sont engagés à combattre les exactions dont cette armée est accusée.

Quant à la France, de nouveaux appels à la fin de son engagement militaire vieux de huit ans au Mali ont commencé à circuler localement sur les réseaux sociaux.

