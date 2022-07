Mort de José Eduardo dos Santos, une page de l'histoire de l'Angola se tourne

Jamais élu directement par le peuple, l'ancien rebelle marxiste est mort à l'âge de 79 ans ce 8 juillet dans la clinique de Barcelone où il avait été hospitalisé en juin, plus de cinq ans après avoir quitté le pouvoir, en mai 2017. Jose Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola pendant 38 ans et utilisé la manne du pétrole pour enrichir sa famille tandis que son pays restait l'un des plus pauvres de la planète.