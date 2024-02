Mort de Kelvin Kiptum: des députés kényans demandent de mieux accompagner les athlètes

Une vue générale des couvertures de deux journaux kenyans, The Standard et Daily Nation, avec des hommages au détenteur du record du monde de marathon Kelvin Kiptum, à Nairobi le 13 février 2024

Des élus au parlement kényan ont demandé mardi que les athlètes de haut niveau soient accompagnés et "traités comme des VIP", après la mort, au volant de sa voiture, de Kelvin Kiptum, étoile filante du marathon dont il était détenteur du record du monde.

Le nouveau phénomène de l'athlétisme kényan, âgé de 24 ans, s'est tué dans la nuit de dimanche à lundi après une sortie de route dans la vallée du Rift (ouest), non loin de son lieu de résidence et d'entraînement. Son entraîneur Gervais Hakizimana, également à bord, a aussi été tué sur le coup.

Cette mort soudaine a suscité une vive émotion et des interrogations sur le statut et les conditions d'entraînement des athlètes de renommée internationale, dans ce pays qui tire une grande fierté de ses succès sportifs en fond et demi-fond.

Kelvin Kiptum célèbre sa victoire et son record du monde au marathon de Chicago, le 8 octobre 2023 AFP/Archives

"Alors que nous portons le deuil, certaines mesures doivent être prises par le ministère des Sports (...) Il doit prendre nos athlètes au sérieux", a appelé Gideon Kimaiyo, député de Keiyo Sud, la circonscription d'où était originaire Kiptum, après que les élus ont observé une minute de silence lors de la session du parlement mardi.

"Certains athlètes sont jeunes avec des carrières prometteuses, mais ils sont livrés à eux-mêmes", a-t-il encore déploré.

"Nous avons besoin (...) que nos athlètes soient traités comme des VIP et bénéficient d'une sécurité", a également lancé Phelix Odiwuor, élu de l'opposition de Langata, dans la banlieue de Nairobi.

"Tous nos athlètes de haut niveau, qui représentent ce pays, sont oubliés après avoir reçu leurs médailles", a-t-il estimé.

"Lueur d'espoir"

Kelvin Kiptum avait fait une entrée tonitruante dans l'univers du marathon, en battant lors de sa troisième course officielle, à Chicago en octobre dernier, le record du monde (2 h 00 min 35 sec) détenu par un autre Kényan, légende de la discipline, Eliud Kipchoge.

L'épave de la voiture dans laquelle se trouvaient l'athlète kényan Kelvin Kiptum et son entraîneur rwandais Gervais Hakizimana avant d'être impliqués dans un accident de la route mortel, le 12 février 2024 devant le commissariat de Kaptagat, près d'Eldoret, au Kenya AFP

Ce dernier, qui a son camp d'entraînement à quelques kilomètres des lieux de l'accident, a salué lundi la mémoire de cette "étoile montante" qui "avait toute la vie devant lui pour atteindre l'excellence".

Kiptum avait annoncé qu'il allait tenter de devenir le premier homme à courir un marathon officiel sous la barre symbolique des deux heures à Rotterdam le 14 avril.

"A l'âge de 24 ans, Kelvin Kiptum avait réalisé ce dont de nombreux athlètes ne pouvaient que rêver", a souligné Ng'elechei Caroline Jeptoo, représentante du comté d'Elgeyo Marakwet, dans la vallée du Rift: "Il était une lueur d'espoir non seulement pour les habitants de son village mais aussi pour beaucoup de gens dans le pays et au-delà".

La police enquête sur les circonstances de l'accident mortel, dans lequel une femme, également à bord du véhicule, a été blessée.

Selon un rapport de police, Kiptum "a perdu le contrôle (du véhicule) et fait une sortie de route", roulant sur "environ 60 mètres avant de heurter un gros arbre".

Morts brutales

Kelvin Kiptum célèbre son record du monde au marathon de Chicago, le 8 octobre 2023 AFP/Archives

A Eldoret, grande ville de la vallée du Rift, les athlètes à l'entraînement ne cachaient pas leur émotion mardi.

"Je demande au gouvernement d'offrir à Kelvin une cérémonie d'adieu, une sorte de funérailles nationales", a déclaré à l'AFP Daniel Simiu Ebenyo, vice-champion du monde du 10.000 m.

L'athlétisme kényan a régulièrement été endeuillé par la mort brutale de ses sportifs.

Le décès de Kiptum a rappelé celui du champion du monde 2015 du 400 m haies Nicholas Bett en 2018, après un accident de voiture. Le double champion du monde du 800 m (2012, 2016) David Rudisha était lui sorti indemne, hormis quelques contusions, d'une impressionnante sortie de route en août 2019.

D'autre ont péri brutalement, au rayon des faits divers, comme le marathonien Samuel Wanjiru, champion olympique 2008, mort à 24 ans en 2011. Un médecin légiste avait conclu qu'il avait été assassiné, affirmant que l'athlète avait survécu à une chute d'un balcon, avant d'être frappé à la tête avec un "objet contondant".

En octobre 2021, l'espoir de la course de fond Agnes Tirop avait elle été retrouvée poignardée à l'âge de 25 ans dans sa maison. Son mari est poursuivi pour meurtre.