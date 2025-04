Mort du pape: des dirigeants africains saluent la "compassion" de François

Le pape François reçoit des fleurs à son arrivée à l'aéroport de Nairobi, lors d'un voyage au Kenya le mercredi 25 novembre 2015. En 2015, le pape François a effectué sa toute première visite sur le continent africain, un pèlerinage éclair au Kenya, en Ouganda et en République centrafricaine, pour apporter un message de paix et de réconciliation à une Afrique déchirée par la violence extrémiste. (Photo AP/Ben Curtis)

Depuis Addis Abeba où se trouve son siège, l'Union africaine (UA), a évoqué un "avocat inébranlable de la paix".



Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahamoud Ali Youssouf, a salué sur X "l'engagement courageux du pape sur le continent africain'. Il a souligné que le paper amplifait les voix ceux qui n'en ont pas. Il a également défendu la paix et la réconciliation, tout en se montrant solidaire des personnes touchées par les conflits et la pauvreté.

Lors de ses 40 voyages à l'étranger effectués au cours de son pontificat, Jorge Bergoglio a donné une claire priorité aux "périphéries", préférant les pays marginalisés d'Europe de l'est ou d'Afrique aux bastions catholiques occidentaux.

Le pape a laissé "un héritage de compassion, d'humilité et de service à l'humanité", a déclaré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur X..



Le président élu gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, fervent catholique, a adressé ses "sincères condoléances à l'ensemble de la communauté catholique du Gabon et d'ailleurs".



Le général, auteur du coup d'Etat le 30 août 2023, plébiscité à plus de 90% lors d'une élection la semaine dernière, a ajouté: "Son message de foi, de paix et d'humilité restera une source d'inspiration", a-t-il dit sur X et plusieurs autres réseaux sociaux.



De son côté, le président kényan William Ruto a salué sur X son "engagement indéfectible en faveur de l'inclusion et de la justice et sa profonde compassion pour les pauvres et les personnes vulnérables". François a "donné l'exemple d'un leadership au service des autres", a ajouté le président du Kenya, pays d'Afrique de l'Est très religieux.



En 12 ans de pontificat, le premier pape jésuite et sud-américain de l'Histoire s'est engagé sans relâche pour la défense des migrants, l'environnement et la justice sociale sans remettre en cause les positions de l'Eglise sur l'avortement ou le célibat des prêtres.



Le pape argentin était sorti de l'hôpital le 23 mars après avoir été hospitalisé pendant 38 jours pour une double pneumonie, sa quatrième et plus longue hospitalisation depuis son élection en 2013.