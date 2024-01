À Moscou, le président tchadien qualifie la Russie de "pays frère"

Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

"Je suis venu en tant que pays ami, un pays frère, un pays souverain (qui veut) renforcer ses relations avec un pays ami". Arrivé tard à Moscou mardi 23 janvier, le général Déby voit dans cette visite, initiée par Vladimir Poutine, l'occasion de "renforcer les relations bilatérales" entre le Tchad et la Russie.

Vladimir Poutine l'a, pour sa part, félicité pour avoir "réussi à stabiliser la situation" au Tchad et affirmé que la Russie y "contribuerait par tous les moyens possibles". Les relations entre le Tchad et la Russie "se sont particulièrement développées ces dernières années", s'est-il réjoui.

Cette visite et ces propos chaleureux apportent une nouvelle illustration des efforts d'influence de la Russie au Sahel. Le Tchad, où l'armée française entretient encore un contingent, est le dernier partenaire privilégié de la France au Sahel, après le retrait contraint et forcé des militaires français du Mali en août 2022, du Burkina Faso en février 2023 et du Niger en décembre dernier. Chacun de ces trois pays s'est rapproché au même moment de la Russie, notamment sur le plan militaire. L'armée tchadienne est considérée comme le pilier de la guerre contre les djihadistes dans la région.

Selon le mensuel panafricain Jeune Afrique, cette visite - annoncée au dernier moment - revêt d’ailleurs une importante dimension géopolitique. Les voisins du Tchad (Niger, République centrafricaine, mais aussi Soudan et Libye) entretiennent des relations au minimum cordiales avec la Russie de Vladimir Poutine. Difficile dans ce contexte pour Déby de tourner le dos à Moscou et de ne regarder que du côté de la France. Il s’agirait donc, pour le jeune numéro un tchadien, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Politique intérieure

Lors de leur rencontre, Vladimir Poutine s'est dit également "certain" que des élections générales seraient organisées au Tchad "dans un avenir proche". Mi-janvier, le général Mahamat Idriss Déby Itno a été désigné candidat à l'élection présidentielle censée se tenir fin 2024. En avril 2021, il avait été proclamé par l'armée président de transition, à la tête d'une junte de 15 généraux, après la mort de son père Idriss Déby Itno tué par des rebelles en se rendant au front.

Le dirigeant avait promis d'organiser des élections au terme d'une "transition" de 18 mois, puis avait repoussé cette échéance de deux ans.

Toujours selon Jeune Afrique, la politique intérieure tchadienne ne serait pas non plus étrangère à ce voyage à Moscou. À quelques mois d’une élection présidentielle au Tchad, une partie de la classe politique pointe les ingérences françaises. Le mensuel cite ainsi un membre de l’opposition tchadienne selon qui "Mahamat Idriss Déby Itno voit sans doute aussi dans cette visite à Moscou l’opportunité de montrer qu’il n’est pas lié aux Français et qu’il peut se détacher des volontés de la France en se rapprochant de la Russie”.