Mozambique: assassinat de deux proches du principal opposant, dont son avocat

L'opposant Venancio Mondlane (c) candidat à la présidentielle de Podemos, après avoir voté à Maputo, le 9 octobre 2024, lors des élections nationales au Mozambique

Deux proches de l'opposant mozambicain Venancio Mondlane, dont son avocat, ont été assassinés samedi, faisant craindre des troubles en amont des résultats du scrutin du 9 octobre que le pouvoir dit avoir remportées mais que l'opposition conteste, appelant à une grève générale lundi.

Elvino Dias préparait un recours dénonçant des fraudes électorales, à soumettre dans un court délai à la plus haute juridiction du pays. Il a été tué à bout portant, ainsi qu'un responsable du parti Podemos, Paulo Guambe, en plein cœur de Maputo, lançant une onde de choc dans le pays.

"Nous confirmons l'assassinat de nos deux membres ce matin", a déclaré à l'AFP Albino Forquilha, le président de Podemos qui a soutenu la campagne de "Venancio", comme l'appelle la rue, à la présidentielle.

La police a affirmé "enquêter sur cette affaire".

Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent les deux hommes assassinés à l'avant d'une voiture, leurs corps affalés et tâchés de sang visibles depuis les fenêtres brisées.

Ils ont été bloqués sur une avenue, dans la nuit de vendredi à samedi, par plusieurs véhicules. Deux assaillants ont ouvert le feu, tirant une vingtaine de coups, selon des témoins.

Elvino Dias s'était fait connaître l'an dernier en dénonçant déjà des fraudes lors des élections municipales remportées par le parti Frelimo au pouvoir depuis l'indépendance et fortement contestées par l'opposition.

L'avocat affirmait, comme nombre d'observateurs, que Venancio Mondlane avait en réalité obtenu la majorité des voix dans la capitale.

"Elvino était un avocat astucieux, intrépide, avec la fibre dure d'un combattant", a réagi le site d'information Carta de Mocambique.

"Escalade"

Dans une démocratie, "les assassinats à motivation politique n'ont pas leur place", a dénoncé l'Union européenne dans un communiqué, réclamant une enquête "immédiate, approfondie et transparente".

En outre, l'UE appelle à "la plus grande retenue" et juge "essentiel que tous les candidats bénéficient de mesures de protection rigoureuses en cette période post-électorale".

Une agente électoral se prépare à signer les résultats des élections dans une salle de classe utilisée comme bureau de vote à Beira, le 10 octobre 2024, au lendemain des élections nationales au Mozambique AFP/Archives

La Renamo, premier parti d'opposition qui semble avoir été dépassé dans les urnes le 9 octobre par Podemos, a dénoncé la "perte irréparable" et "tragique" de deux citoyens œuvrant pour "l'Etat de droit".

L'association des juges (AJM) a fait part de sa "profonde indignation". Et l'ordre des avocats a partagé son "choc" et son "immense tristesse": "Nous devons nous élever contre l'impunité et le crime organisé qui ont pris le contrôle des institutions" du pays, ajoute son communiqué.

Des dizaines d'avocats, en robe noire pour la plupart, se sont rassemblés dans la matinée près de la scène du crime, applaudissant longuement leur confrère tombé sous les balles.

Integridade, groupe d'observateurs de la société civile, a dénoncé un crime "répugnant", estimant qu'il s'agit d'un "acte d'intimidation" mais aussi d'un "coup clair porté à la démocratie, à la vérité et à la justice électorale".

Elvino Dias s'était inquiété récemment sur sa page Facebook d'un plan pour l'assassiner, souligne le communiqué.

A quelques jours de la publication attendue des résultats définitifs des élections pour désigner le président, le Parlement et dix gouverneurs de provinces, Venancio Mondlane a proclamé sa victoire à la présidentielle et appelé à manifester lundi pour dénoncer la fraude, alors que le Frelimo se dit largement en tête.

Le Mozambique a connu plusieurs assassinats autour des périodes électorales, notamment d'un responsable observateur en 2019 ou d'un journaliste l'an dernier.

Mais "là, on s'en prend à des représentants de partis. Il y a une escalade", commente un analyste qui tient à conserver l'anonymat.

"C'est un énorme choc", ajoute-t-il, "qui pourrait mobiliser et encourager" la grève générale lundi "ou au contraire intimider" et calmer les velléités de manifester.