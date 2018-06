Mozambique: cinq personnes tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux islamistes

Cinq personnes ont été tuées mercredi soir à coups de machettes et de couteaux dans l'extrême nord-est du Mozambique lors d'une nouvelle attaque attribuée aux islamistes, a-t-on appris jeudi auprès de la police.

"Il y a eu une nouvelle attaque" dans la province du Cabo Delgado, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police sous couvert d'anonymat. "Le même groupe qui avait attaqué des villages voisins s'en est pris à un autre village hier (mercredi) vers 21 heures et a tué cinq personnes", a-t-il ajouté.

Les assaillants étaient armés de couteaux et de machettes, a-t-il précisé. Ils ont également détruit des maisons.

Le drame a eu lieu dans le village de Namaluco, situé à une centaine de kilomètres au nord de Pemba, la capitale du Cabo Delgado.

Il s'agit de la troisième attaque meurtrière depuis la fin mai dans la province.

Le 27 mai à l'aube, un groupe de musulmans radicaux connus localement sous le nom de "al-shabab" avait attaqué deux petits villages et tué dix de leurs habitants, dont des adolescents, retrouvés décapités à la machette.

Et dans la nuit de lundi à mardi cette semaine, sept civils ont été massacrés et plus de cent maisons brûlées dans la même région.