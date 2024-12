Mozambique: deux centrales électriques paralysées par les manifestations post-électorales

Deux centrales électriques du Mozambique ont été mises à l'arrêt samedi par des manifestants qui contestent la victoire proclamée du parti historique au pouvoir lors des élections du 9 octobre, a annoncé l'opérateur public Electricidade de Moçambique.

"Dans le cadre des manifestations qui ont lieu dans tout le pays, un groupe de manifestants s'est rendu aux centrales thermoélectriques Ressano Garcia et Gigawatt, exigeant un arrêt total de la production d'énergie", a expliqué le producteur et distributeur dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Craignant des répercussions imprévisibles", les centrales ont "été contraintes d'arrêter la production d'énergie, pour un total de 250 mégawatts", ajoute l'opérateur en pleine phase de contestation relancée mercredi à l'appel du principal opposant Venancio Mondlane, qui revendique la victoire électorale dans ce pays d'Afrique australe.

L'arrêt des deux centrales "entraîne un déficit de capacité d'approvisionnement" équivalent à "30% de la demande de la région Sud du pays", comptant environ six millions d'habitants, d'après l'opérateur public.

Des restrictions étaient en cours dans la capitale Maputo depuis le matin mais elles étaient très variables d'un quartier à l'autre, a constaté l'AFP sur place.

Après des semaines, le mouvement de contestation de ces élections, entachées de nombreuses irrégularités selon les observateurs internationaux, ne s'essouffle pas malgré la mort d'au moins 90 personnes dans les violences post-électorales selon un décompte de l'ONG locale Plataforma Decide.

Les deux centrales touchées samedi sont situées à Ressano Garcia, l'un des principaux postes-frontières avec l'Afrique du Sud.

Un soldat s'éloigne alors que des manifestants brûlent des pneus lors d'une manifestation contre le gouvernement à Maputo, le 6 décembre 2024 au Mozambique AFP

Le trafic y était aussi très perturbé selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux que l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier.

"Il y a une situation de fermetures intermittentes de la frontière, où le passage est parfois suspendu avant de rouvrir", a expliqué à l'AFP Mmemme Mogotsi, porte-parole de l'autorité de régulation des frontières sud-africaines (BMA) qui "suit les directives du gouvernement du Mozambique".

Ces incidents font suite à un message publié sur les réseaux sociaux par Venancio Mondlane, depuis l'étranger, affirmant qu'une "nouvelle tentative d'assassinat a échoué" après une première lorsqu'il était réfugié début novembre en Afrique du Sud, selon lui.

Le Conseil constitutionnel doit confirmer les résultats électoraux au moins deux semaines avant l'investiture prévue en janvier de Daniel Chapo, candidat du parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, qui doit succéder au président sortant Filipe Nyusi, lui aussi du Frelimo.

L'ex-candidat à la présidentielle et principal opposant Venancio Mondlane s'attribue plus de 53% des voix lors du scrutin et affirme que Daniel Chapo, déclaré vainqueur avec 71% des suffrages selon la commission électorale, a obtenu moins de 36% des voix.