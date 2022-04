Mozambique: le milliardaire Patrice Motsepe auprès de déplacés des violences jihadistes

Le milliardaire et patron du foot africain, Patrice Motsepe, s'est rendu mardi auprès de déplacés à Pemba, dans le nord-est du Mozambique en proie depuis plus de quatre ans à des violences jihadistes, et annoncé un don de près d'un demi-million d'euros.

"Nous avons fait un don de 500.000 dollars (près de 470.000 d'euros, ndlr) à ces communautés de Pemba. Nous avons le devoir d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens en Afrique", a déclaré le président sud-africain de la Confédération africaine de football (CAF) lors d'une conférence de presse dans la capitale Maputo.

La province pauvre du Cabo Delgado (nord-est) à majorité musulmane, située à la frontière tanzanienne, est en proie à des attaques de groupes armés qui ont déjà fait plus de 3.900 morts, selon l'ONG Acled, et forcé plus de 785.000 personnes à fuir leur foyer, selon l'ONU.

"Les investissements pour le gaz et le pétrole au Mozambique sont très importants", a poursuivi l'homme d'affaires, déclarant apporter son soutien à TotalEnergies dont le PDG Patrick Pouyanné est "un bon ami".

L'année dernière, les jihadistes ont intensifié leurs attaques, forçant le géant français de l'énergie à suspendre jusqu'à nouvel ordre un projet de gaz liquéfié pesant plus de 16 milliards d'euros.

Le président de la CAF était en déplacement au Mozambique pour assister au lancement d'un programme de développement des écoles de football en Afrique dans lequel sa fondation a investi plus de 9 millions.

Homme noir le plus riche d'Afrique du Sud et 9e fortune du continent selon le classement Forbes 2022, Patrice Motsepe a fait fortune dans le secteur minier. Connu pour ses actions philanthropiques, il a pris les rênes de la CAF en mars 2021.