Mozambique: le principal opposant accuse les forces de sécurité d'avoir tué son avocat

L'opposant Venancio Mondlane (c) candidat à la présidentielle de Podemos, après avoir voté à Maputo, le 9 octobre 2024, lors des élections nationales au Mozambique

Le principal opposant au Mozambique, Venancio Mondlane, a accusé mardi les forces de sécurité d'avoir assassiné son avocat Elvino Dias, pris dans embuscade au cours du week-end à Maputo.

"Cela ne fait aucun doute, ce sont les forces spéciales qui ont tué Elvino de 25 coups de feu", a-t-il asséné lors d'une vidéo diffusée en direct sur Facebook, appelant à une nouvelle grève générale à partir de jeudi pour dénoncer des fraudes lors des élections d'octobre.

L'avocat, qui préparait un recours auprès de la Cour constitutionnelle, a été abattu dans la nuit de vendredi à samedi dans sa voiture, bloquée par deux véhicules dont ont surgi des hommes armés en plein centre de la capitale.

"Cela n'a rien à voir avec une affaire passionnelle, il s'agit d'un crime commis par les forces de défense et de sécurité", a affirmé vendredi Venancio Mondlane en accusant la police de lier le double meurtre à un "problème amoureux".

Un autre passager a été tué, Paulo Guambe, un responsable du parti Podemos qui a soutenu la candidature à la présidence de "Venancio", qui revendique la victoire à l'issue du scrutin du 9 octobre.

"Ma tête est mise à prix", a affirmé mardi l'opposant au Frelimo, parti au pouvoir depuis un demi-siècle dans ce pays lusophone d'Afrique australe.

Après un appel à la grève générale lundi, qui s'est traduit par des opérations ville morte dans plusieurs agglomérations, notamment Maputo et Beira, l'ancien animateur radio de 50 ans, a appelé à "paralyser le pays" deux jours, jeudi et vendredi, pour dénoncer les "résultats profondément faux" que doit annoncer prochainement la commission électorale (CNE).

Interrogée lundi par l'AFP, une responsable de la CNE n'était pas en mesure de préciser la date de cette annonce mais théoriquement elle doit intervenir dans les quinze jours après le scrutin, soit mercredi au plus tard.

La mission d'observation de l'Union européenne a affirmé mardi dans un communiqué avoir "constaté des irrégularités lors du décompte et des altérations injustifiées des résultats des élections" pour désigner le président et le Parlement, "au niveau des bureaux de vote et des districts".

Les observateurs de l'UE y appellent aussi "au respect des libertés fondamentales et des droits politiques".