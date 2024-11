Mozambique: l'opposition pose ses conditions pour des discussions post-électorales

L'opposant Venancio Mondlane (c) du parti Podemos, le 9 octobre 2024 à Maputo, au Mozambique

Le principal opposant mozambicain a déclaré vendredi qu'il était prêt à des discussions avec le président, si les charges retenues contre lui à la suite des élections contestées d'octobre étaient abandonnées.

Le président Filipe Nyusi, qui doit passer la main à son successeur Daniel Chapo en janvier, a invité Venancio Mondlane à son bureau de Maputo le 26 novembre. Cette invitation intervient à la suite de la mort de dizaines de personnes dans une répression policière contre des manifestations contestant les résultats des élections du 9 octobre.

M. Mondlane, qui estime que le scrutin a été truqué en faveur du parti Frelimo du président Nyusi, aurait quitté le pays par crainte d'une arrestation ou d'une agression.

"Nous sommes ouverts au dialogue", a assuré M. Mondlane dans un discours diffusé sur Facebook. "Cela doit être un dialogue authentique, et non plein de pièges", a-t-il ajouté.

Dans une réponse écrite à l'invitation du président, l'opposant réclame une participation "virtuelle" à l'échange proposé.

L'Etat a engagé des poursuites pénales et civiles contre Venancio Mondlane et son parti Podemos, réclamant des dommages pour les dégâts causés par les manifestations.

M. Mondlane demande l'annulation de toutes les procédures lancées contre lui avant de donner son accord à un échange avec le président.

Des manifestants près de barricades en feu dans une rue de Maputo, le 7 novembre 2024 au Mozambique AFP/Archives

Il demande également des excuses publiques et des indemnisations pour les décès et des réformes dans les domaines constitutionnel, économique et électorale.

Des organisations de défense des droits humains ont accusé les autorités du Mozambique d'avoir utilisé des balles réelles face aux manifestants.

L'ONG mozambicaine Centre pour la démocratie et les droits humains (CDD) a comptabilisé au moins 65 morts. M. Mondlane a évoqué vendredi un bilan de 60 morts. Et M. Nyusi avait déclaré mardi que 19 personnes ont été tuées, dont cinq policiers.

