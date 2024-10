Mozambique: manifestation post-électorale sous tension à Maputo

Une manifestation a été dispersée lundi à Maputo, largement transformée en ville fantôme deux jours après l'assassinat de proches du principal opposant mozambicain Venancio Mondlane, qui avait appelé à la grève générale pour dénoncer des fraudes électorales.

Des centaines de manifestants ont brièvement défilé le long d'une grande avenue, où les deux hommes ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi, avant d'être dispersés par des policiers anti-émeutes lourdement armés, à l'aide de grenades lacrymogènes, a constaté l'AFP.

"Venancio", comme l'appelle la rue, en polo jaune vif et dépassant la plupart des manifestants d'une tête, a appelé chacun à rentrer chez soi avant de courir aussi se mettre à l'abri.

L'orateur charismatique a quand même eu le temps de raconter à la presse que la police avait tenté de le décourager de rejoindre la manifestation.

Fichier vidéo "Ce matin je ne pouvais pas sortir de chez moi. Il y avait des tas de gens, y compris la police. Il m'a fallu une heure pour déjouer l'escadron de la mort à ma porte", a-t-il déclaré. "Je ne vous dirai pas comment j'y suis arrivé", a-t-il ajouté d'un sourire malicieux.

Candidat à la présidentielle, adossé au parti Podemos, l'ancien animateur radio de 50 ans avait appelé à manifester pour contester les premiers résultats de l'élection donnant le Frelimo, parti au pouvoir depuis un demi-siècle, en tête des élections du 9 octobre.

Les résultats officiels sont attendus cette semaine. Interrogée lundi par l'AFP, une responsable de la commission électorale n'était pas en mesure de préciser la date de cette annonce mais théoriquement elle doit intervenir dans les quinze jours après le scrutin, soit mercredi au plus tard.

Des manifestants mettent le feu à des barricades avant leur dispersion par la police, le 21 octobre 2024 à Maputo, au Mozambique AFP

L'avocat de "Venancio", Elvino Dias, préparait un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour dénoncer des fraudes et irrégularités.

Sa voiture a été prise dans une embuscade dans le centre de Maputo. Deux véhicules l'ont coincée, d'où sont sortis deux hommes armés qui ont tiré une vingtaine de fois, le tuant sur le coup, ainsi qu'un responsable de Podemos, Paulo Guambe, installé à l'avant comme lui.

Des images sur les réseaux sociaux montrent leurs deux corps affalés, maculés de sang, les vitres de chaque côté détruites.

Pays "paralysé"

Elvino Dias, un avocat "astucieux, intrépide, avec la fibre dure d'un combattant" selon le site d'information Carta de Moçambique, s'était fait connaître l'an dernier en dénonçant déjà des fraudes lors des élections municipales remportées par le parti Frelimo.

L'Union européenne (UE), l'Union africaine (UA) et les Nations unies ont condamné ces violences et appelé à une enquête rapide.

Des unités de la police anti-émeute déployées pendant une manifestation de l'opposition, le 21 octobre 2024 à Maputo, au Mozambique AFP

L'ONU a appelé "tous les Mozambicains, y compris les dirigeants politiques et leurs sympathisants, au calme et à la retenue". Et l'UA s'est dit "profondément préoccupé" par "les cas signalés de violence", en particulier les récentes tueries".

Il est "essentiel que tous les candidats bénéficient de mesures de protection rigoureuses en cette période post-électorale", juge de son côté l'UE.

Les commerces de Maputo sont restés fermés lundi et des hélicoptères survolaient la capitale d'un million d'habitants. Les grandes artères, généralement densément embouteillées, étaient désertes.

Des incidents sans gravité ont été signalés dans plusieurs provinces et les villes de Beira (centre) et Pemba (nord) notamment ont mené des opérations villes mortes.

En l'absence de chiffres ou d'estimation officielle, il était difficile d'évaluer l'impact de la consigne de l'opposition à rester chez soi, même si Venancio Mondlane affirme avoir réussi à "paralyser le pays à 95%".

L'an dernier, après les résultats des élections municipales qui donnaient 64 des 65 villes au Frelimo, plusieurs personnes avaient été tuées "accidentellement" par la police dans des manifestations de l'opposition.