Mozambique: nouvel appel de l'opposition à manifester

Le chef de l'opposition mozambicaine, Venancio Mondlane, dont on ne savait pas mercredi s'il se trouvait encore dans le pays, a appelé à une grève d'une semaine à partir de jeudi pour protester contre les résultats des élections du 9 octobre.

Des manifestations violentes, qui auraient fait au moins onze morts selon plusieurs ONG, avaient éclaté la semaine dernière après l'annonce des résultats qui ont donné une franche victoire au parti Frelimo, au pouvoir depuis 49 ans.

L'opposition, comme de nombreux observateurs, a dénoncé de fortes irrégularités et des fraudes dans ce pays lusophone d'Afrique australe qui reste l'un des plus pauvres au monde.

Après quelques jours d'accalmie et un recours déposé devant la plus haute cour du pays demandant un nouveau comptage des voix, M. Mondlane, 50 ans, soutenu par le petit parti Podemos et qui a revendiqué la victoire peu après le scrutin, a appelé à une grève nationale de ce jeudi 31 octobre jusqu'au 7 novembre.

"Nous allons lancer une manifestation publique, une grève d'une semaine", a-t-il déclaré mardi soir sur Facebook, précisant qu'il avait dû "traverser quatre frontières" pour organiser cette vidéo "en direct", mais sans dire où il se trouvait.

La police a ouvert une "enquête pénale contre Venancio Mondlane et ses partisans pour incendie criminel" notamment, dans la foulée des manifestations de la semaine dernière, a déclaré à la presse son porte-parole Orlando Mudumane.

Selon la commission électorale, Daniel Chapo, 47 ans, du Frelimo, a remporté la présidence avec près de 71% des voix, contre 20% pour M. Mondlane.

Selon plusieurs observateurs, plusieurs forces de l'opposition, dont Podemos, devenu lors de ces élections la première force d'opposition au Parlement en détrônant la Renamo, le parti d'opposition historique, se sont rapprochées ces derniers jours.

"L'idée est d'unir l'opposition en un seul front pour s'opposer aux résultats des élections les plus frauduleuses depuis 1999", note l'ONG anticorruption Public Integrity Center (CIP).

Les manifestations s'étant calmées ces derniers jours, difficile d'estimer combien répondront à l'appel de "Venancio", comme l'appelle la rue, de défiler du Cabo Delgado (nord) à la capitale Maputo, à plus de 2.400 km d'écart.

Le ministre de l'Intérieur, Pascoal Ronda, a prévenu devant la presse que "rien ne peut être résolu par des actions violentes". "Les forces de défense et de sécurité continueront à remplir leur mission (pour assurer) la libre circulation des personnes et des biens", a-t-il ajouté.