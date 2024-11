Mozambique: tensions à la veille d'une marche à l'appel de l'opposition

La tension régnait mercredi à Maputo à la veille d'une "marche de la liberté" à l'appel de la principale figure de l'opposition au Mozambique, après des semaines de manifestations contestant les résultats des dernières élections.

Ce pays d'Afrique australe est plongé dans une crise politique depuis que les autorités électorales ont annoncé le 24 octobre que le parti Frelimo, au pouvoir depuis près de 50 ans, avait remporté les scrutins présidentiel et parlementaire du 9 octobre.

Arrivé second avec officiellement 20% des voix à la présidentielle derrière Daniel Chapo, l'opposant Venancio Mondlane revendique la victoire. Selon l'ONG Human Rights Watch, les forces de sécurité ont tué au moins 18 personnes en réprimant les manifestations depuis le vote.

Les magasins et les banques de la capitale ont fermé tôt mercredi et les rues étaient plus vides que d'habitude, et des véhicules de la police et de l'armée stationnés à différents endroits, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un millier de personnes ont manifesté dans l'après-midi dans un quartier de Maputo pour soutenir l'appel à la marche lancée par Venancio Mondlane. L'opposant, qui se cache en raison de la répression des autorités, a annoncé sa présence jeudi.

"Bientôt, tous les groupes de manifestants, dans les quartiers, devraient être avec moi au centre-ville", a déclaré M. Mondlane dans un message publié mercredi sur les réseaux sociaux.

Le ministre de la Défense Cristovao Chume a menacé mardi d'envoyer l'armée pour mettre fin à des semaines de manifestations post-électorales meurtrières qui visent selon lui à renverser le gouvernement, sur fond de craintes que le président sortant Filipe Nyusi ne déclare l'état d'urgence.

"Les manifestations violentes sèment la haine entre frères, détruisent les infrastructures. (...) Il y a une intention de changer le pouvoir démocratiquement établi. Si l'escalade de la violence se poursuit, les forces armées devront protéger les intérêts de l'Etat", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Bain de sang"

Manifestants de l'opposition mozambicaine le 24 octobre 2024 à Maputo AFP

Selon l'Association du Barreau du Mozambique (OAM) "toutes les conditions sont réunies pour un bain de sang" jeudi, a-t-elle dit à des journalistes.

Les avocats de l'OAM ont pu libérer 2.700 personnes arrêtées - pour la plupart illégalement - pour avoir participé à des manifestations, a indiqué à la presse son président Carlos Martins.

Il y a eu de "graves déficiences" dans le processus électoral et il n'y a aucune garantie que le recomptage soit exact, a-t-il ajouté. "L'annulation des élections est une option qui doit être envisagée."

Le Conseil constitutionnel doit valider les résultats annoncés par la Commission électorale au moins 15 jours avant l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, fixée au 15 janvier 2025.

Les observateurs électoraux, y compris ceux de l'Union européenne, ont signalé des irrégularités avant, pendant et après le vote.

Le leader de l'opposition au Mozambique, Venancio Mondlane, à Maputo le 19 octobre 2024 AFP/Archives

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Volker Türk, a appelé mercredi au respect du droit de réunion et d'expression pacifiques.

"La police doit s'abstenir de recourir à une force inutile ou disproportionnée et veiller à gérer les manifestations conformément aux obligations internationales du Mozambique en matière de droits humains", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Appelant à un arrêt des violences avant la marche de jeudi, Amnesty International a qualifié la crise de "pire répression des manifestations dans le pays depuis des années".

Le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège, la Suisse et les Etats-Unis ont pour leur part appelé dans une déclaration commune "toutes les parties à faire preuve de retenue tout en respectant l'Etat de droit et la vie humaine".

Parallèlement, l'Afrique du Sud a fermé mardi un passage frontalier très fréquenté avec le Mozambique en raison des violences post-électorales, a annoncé l'organe sud-africain de gestion des frontières.

Sept fonctionnaires mozambicains ont "demandé refuge" à l'Afrique du Sud "pour des raisons de sécurité et de protection", a indiqué mercredi cet organe, sans donner plus de détails.