Mozambique : TotalEnergies peut reprendre son projet d'exploitation de gaz naturel à Cabo Delgado

TotalEnergies avait suspendu en avril 2021 son projet d'exploitation de gaz naturel pesant 16,5 milliards d'euros, après une attaque djihadiste à quelques kilomètres de son site, à Afungi. Les installations encore en construction avaient été évacuées après l'attaque fin mars sur la ville côtière de Palma, dans la province du Cabo Delgado."La coopération et la coordination avec Total sont très favorables. L'environnement de travail est propice pour que l'entreprise reprenne ses activités à tout moment", a déclaré Filipe Nyusi, lors d'une conférence sur l'exploitation minière et l'énergie dans la capitale mozambicaine Maputo ce 26 avril.TotalEnergies se montre prudent depuis plusieurs mois sur la possibilité de redémarrer ses opérations au Mozambique.En février, Jean-Christophe Rufin, écrivain, médecin et ancien responsable d'ONG, a été missionné par le groupe français pour évaluer la situation humanitaire dans la région du Mozambique.Le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné, s'est rendu dans le pays en février et s'est entretenu avec le président mozambicain. Il a annoncé à cette occasion attendre la conclusion du rapport qui serait établi par la mission conduite par Jean-Christophe Ruffin pour prendre sa décision avec "l'ensemble des partenaire de Mozambique LNG, auxquels il appartiendra de décider si les conditions sont réunies pour une reprise des activités du projet".Le PDG de TotalEnergies s'était ensuite rendu dans la province du Cabo Delgado, où se situe le projet, pour y faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire. Il a visité le site industriel d’Afungi, et rencontré le président mozambicain Filipe Nyusi le 3 février 2023.Le mois dernier, le sous-traitant italien du géant français, Saipem, a annoncé préparer la reprise des travaux, disant avoir été informé que "la sécurité s'est améliorée".

TotalEnergies exploite ce site dont il détient 26,5%, au côté notamment de partenaires mozambicains ou encore du japonais Mitsui (20%).

Le Mozambique possède de vastes gisements au large de ses côtes sur l'océan Indien, découverts il y a une dizaine d'années.