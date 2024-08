Mpox: l'Espagne envoie 500 000 vaccins dans plusieurs pays d'Afrique centrale

Une infirmière prépare une seringue contenant le vaccin contre le Mpox dans un centre de vaccination de l'arrondissement de Brooklyn à New York, le mardi 30 août 2022.

"L'Espagne a indiqué à la Commission européenne qu'elle allait faire un don représentant 20% de son stock de vaccins, soit 100 000 ampoules correspondant à 500 000 doses de vaccins", pouvant permettre de vacciner jusqu'à un demi-million de personnes, explique dans un communiqué le ministère espagnol de la Santé.

Face à l'épidémie de mpox, dont "l'épicentre se trouve dans plusieurs pays d'Afrique centrale, le ministère de la Santé estime qu'il est fondamental d'agir dans cette région afin de pouvoir contenir la situation actuelle", poursuit le gouvernement qui ne précise pas quels pays sont concernés, ni à quelle date les vaccins vont être envoyés.

Madrid encourage ses homologues européens à faire don à leur tour de 20% de leur stock et à ne pas "garder des vaccins là où il n'y a pas de problème": "Cela n'a pas de sens".

Le mpox, auparavant connu sous le nom de variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains par contact physique. Elle provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et des lésions cutanées.

La République démocratique du Congo, le Burundi et la Centrafrique sont les pays les plus touchés par la recrudescence du mpox en Afrique, où des cas ont également été signalés dans une dizaine d'autres pays.

Cela a poussé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer une "urgence de santé publique" de portée internationale en raison de la variante 1b du virus, actuellement plus répandue et plus dangereuse.