MSC : une grande famille italienne s'offre la branche logistique Afrique de Bolloré

5,7 milliards d'euros. La somme avait été proposée à la fin de l'année dernière par MSC pour racheter la branche qui a fait la renommée de Bolloré en Afrique. Et c'est cette même somme qui figurera au bas du gros chèque qu'empochera l'entreprise française. Les deux entreprises étaient en négociations exclusives jusqu'au jeudi 31 mars à minuit. Les autres acteurs du secteur n'auront pas eu l'occasion de présenter leur offre.



L'activité, vieille de 35 ans, concerne une grosse quarantaine de pays africains ! Elle compte, notamment, un réseaux de seize concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires. En 2021, la branche très rentable de logistique africaine, qui emploie plus de 20.000 personnes, a vu ses revenus bondir de 8% à 2,2 milliards d'euros. Mais confronté à des investissements de plus en plus coûteux et à la concurrence grandissante des opérateurs chinois, le groupe de Vincent Bolloré souhaitait la vendre.

Elle était également au cœur de scandales de corruption au Togo et en Guinée pour lesquels le groupe avait accepté en 2021 de payer une amende de 12 millions d'euros à la justice française et d'être suivi par l'Agence française anticorruption.

Affaires de familles, des Bolloré aux Aponte

Au plus tard dans un an, et si les dernières réserves sont levées (feux verts des autorités de la concurrence et des pays concernés par ce changement d'opérateur), la famille Aponte succèdera donc au clan Bolloré sur de nombreux ports, routes et voies ferrées du continent africain.

Une famille issue de marins italiens en lieu et place d'une famille issue de papetiers bretons.



Basé à Genève, le groupe MSC revendique une flotte de 560 porte-conteneurs, 23 bateaux de croisière, et plus de 100.000 employés dans 156 pays, avec la gestion de terminaux à Singapour, Long Beach (Californie) ou Rotterdam aux Pays-Bas.

Tout comme Bolloré, MSC est une entreprise dont le noyau reste très familial. Elle a été fondée par Gianluigi Aponte, âgé aujourd'hui de 81 ans. L'homme est né en 1940 à Sorrente, dans le sud-ouest de l'Italie. Fils de marin, il épouse Rafaela, fille d'un riche banquier suisse, dont la fortune sera à la base de l'empire MSC au début des années 70. Gianluigi Aponte doit, en effet, son premier coup de pouce financier à sa belle-mère.

Un demi-siècle après sa création, MSC est toujours tenu par le couple Aponte rejoint dans l'aventure par... ses deux enfants, Diego et Alexia.

En 2014, Gianluigi Aponte a confié la gestion du groupe à son fils qui en préside le conseil d'administration depuis fin 2020.

Dans un portrait qu'il consacre à la famille Aponte, le site La Tribune Afrique précise : "La famille reste bien au cœur du dispositif managérial. Rafaela s'occupe de la décoration des paquebots, tandis qu'Alexia gère les finances du groupe. Le gendre du couple, Pierfrancesco Vago, est à la tête de l'activité croisière, laquelle n'est pas moindre, puisque MSC trône au quatrième rang mondial sur ce marché. Leur belle-fille, Ela, se charge de l'acquisition et de la vente des cargos".



Lorsque certains pays africains se sont inquiétés de la perspective de la vente de Bolloré Africa Logistics à MSC, Cyrille Bolloré, fils de Vincent et héritier de l'empire, a mis en avant ce point commun entre les deux entreprises, à savoir un sens aigu de la famille.

Gianluigi Aponte avec le président et le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, en 2017 à Saint-Nazaire (France) © AP Photo/Laetitia Notarianni

MSC et l'Afrique

MSC n'hésite pas, non plus, à mettre en avant ses liens historiques avec le continent africain. Gianluigi Aponte n'a-t-il pas passé les premières années de sa vie à Mogadiscio ? La famille a, en effet, débarqué dans une Somalie encore italienne en pleine Seconde Guerre mondiale, avant de retourner en Italie à la mort du père alors que Gianluigi est encore enfant. Historiquement, c'est en Somalie que MSC a fait ses premiers pas en Afrique au début des années 80 avant de s'étendre dans une quarantaine de pays du continent. Du port de Lomé (Togo) à celui de San Pedro (Côte d'Ivoire), MSC est une marque déjà bien connue en Afrique où elle était jusqu'à présent une concurrente de Bolloré.



Cette vente signifie-t-elle que le nom de la riche famille bretonne va disparaître d'Afrique ?

Dans un communiqué publié jeudi 31 mars, le groupe a tenu à rappeler qu'il conserverait une "présence importante en Afrique", notamment via Canal+ et des investissements dans la communication (Havas), le divertissement ou l'édition, activités dans lesquelles il assure qu'il "poursuivra ses développements".