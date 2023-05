Musique : le retour des "Nubians"

Elles sont s?urs, Franco-camerounaises et ont fait les grandes heures de la soul française. Leur nom nous plonge dans l'histoire glorieuse de l'Afrique. Hélène et Célia Faussart, alias "Les Nubians", sont de retour devant leur public français pour un concert parisien, le mardi 16 mai, au New Morning.