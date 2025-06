A Nairobi, des queers voguent à contre-courant d'une vague conservatrice

Devant un public en liesse, un homme ouvre le "ball" - le bal - à Nairobi en multipliant les mouvements acrobatiques, guidé par des rythmes électroniques. Une célébration queer et un acte de résistance au Kenya, où un projet de loi anti-LGBT+ inquiète.

"Duckwalk", "catwalk" et "floor performance" - d'amples mouvements réalisés en position accroupie, debout et couchée -, créés dans les années 1960 aux Etats-Unis par la communauté gay et transgenre noire et latino, ont atteint la capitale kényane en 2022.

Certains défilent avec des pièces de vêtements d'une collection composée d'éléments dorés. Leur message: "Sois libre, sois toi-même. La société te rattrapera", explique à l'AFP leur créateur queer aux cheveux peroxydés, drapé dans une longue cape. Son identité comme celles des autres participants n'a pas été dévoilée pour des raisons de sécurité.

Les "balls", ou "ballrooms", où se pratique le voguing, historiquement une danse d'affirmation et d'émancipation, se tiennent toutefois dans des lieux privatisés et sécurisés.

Ces espaces de liberté grandissent dans un "paradoxe" de plus en plus flagrant, témoigne "Kat", une participante de 25 ans: la société kényane, essentiellement chrétienne et conservatrice, est majoritairement hostile aux LGBT+, surtout hors de Nairobi.

Parée d'une longue jupe à fleurs, le visage orné d'or dissimulé derrière un voile en crochet délicat, elle regrette qu'une fois la nuit terminée, les fêtards doivent à nouveau "prétendre être quelqu'un d'autre".

Des mannequins défilent lors d'un bal queer à Nairobi, au Kenya, le 31 mai 2025 AFP

"La communauté s'agrandit", note auprès de l'AFP un des fondateurs du mouvement ballroom kényan, qui observait jusqu'à récemment une tolérance accrue dans la capitale envers la communauté queer.

L'homme de 26 ans, enveloppé d'un kimono à capuche et chaussé de talons hauts, suit toutefois avec angoisse le projet de loi qui "menace littéralement notre existence".

"Perversion LGBT"

Ce texte déposé en 2023, dit de "protection de la famille", pourrait être examiné cette année au parlement kényan. Selon sa dernière version consultée par l'AFP, il envisage des peines allant jusqu'à 30 ans de prison pour des relations homosexuelles et appelle à la délation.

Le député kényan Peter Kaluma, qui l'a déposé, a récemment participé à une large "conférence panafricaine sur les valeurs familiales", organisée à Nairobi par des groupes évangéliques assurant défendre les valeurs "traditionnelles" du continent. De nombreux intervenants occidentaux poussant des messages ultra-conservateurs sont intervenus.

Un mannequin se prépare avant de défiler lors d'un bal queer à Nairobi, au Kenya, le 31 mai 2025 AFP

Devant un public conquis, Peter Kaluma a décrié la "perversion LGBT+ (...) profondément ancrée dans nos société", appelant à un futur "moralement fondé, socialement sûr et politiquement souverain".

Pour Ivy Werimba, chargée de plaidoyer pour Galck+, une organisation de défense des LGBT+, c'est parce que le mouvement anti-homosexualité est "bien financé", notamment par l'étranger, que le message va "si loin".

Une enquête de la plateforme OpenDemocracy estime que des groupes de la droite chrétienne américaine, souvent liés au président américain Donald Trump, ont dépensé plus de 280 millions de dollars en dehors des États-Unis entre 2008 et 2020. Au moins l'un d'entre eux est intervenu lors de la conférence nairobienne.

Des groupes qui, selon l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch, ont été "déterminants" dans le vote de la "loi anti-homosexualité" en 2023 en Ouganda voisin.

Ce texte, l'un des plus répressifs au monde contre la communauté LGBT+, prévoit la peine capitale pour le délit d'"homosexualité aggravée", une condamnation qui n'est toutefois plus appliquée depuis des années dans ce pays.

Au Kenya, les relations homosexuelles sont légalement passibles de 14 années de prison en vertu d'une loi datant de l'époque coloniale, mais cette peine est rarement requise par la justice.

Service religieux queer

A contre-courant de l’hostilité souvent exprimée depuis les autels religieux, deux banderoles arc-en-ciel accueillent les croyants dans une salle de réunion de Nairobi convertie en espace de prières.

Un mannequin derrière un éventail se prépare avant de défiler lors d'un bal queer à Nairobi, au Kenya, le 31 mai 2025 AFP

Un service pour personnes queer, toutes confessions confondues, y fait salle comble chaque dimanche après-midi. Dans cet endroit sécurisé créé il y a plus de 10 ans, le pronom de Dieu est "elle" et la sexualité n'est pas taboue.

"Les gens sont allés dans des espaces qui les ont rejetés très durement", raconte la pasteure non-binaire Caroline Omolo, 48 ans, qui se félicite d'accueillir les fidèles dans un lieu "qui leur permet de s'exprimer pleinement, avec toute leur différence, avec tout leur côté queer".

Le service propose une lecture différente de la Bible. Un verset de Marc, projeté sur écran, indique que "quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère".

"Je croyais que Dieu m’avait fait queer pour pouvoir m’emmener en enfer", relate un croyant de 25 ans. Les prêcheurs ont "changé ma perspective", affirme-t-il.

En 2019, des dizaines de fidèles avaient même prié - en vain - pour que la Cour suprême décriminalise l'homosexualité au Kenya.

Six ans plus tard, la communauté, qui avait démarré avec sept ou huit personnes, décortique devant plus de 100 membres inquiets le projet de loi de "protection de la famille".

Caroline Omolo reste pourtant optimiste, et veut croire en un futur où le monde reconnaîtra "notre identité, notre dignité et notre valeur".