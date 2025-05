Namibie: le génocide des Herero et des Nama par le colonisateur allemand

NATIONAL ARCHIVES OF NAMIBIA/AFP/Archives

Photo non datée, prise durant la guerre de l'Allemagne contre les Herero et les Nama de Namibie (1904-1908), d'un soldat (d) appartenant probablement aux troupes allemandes gardant des prisonniers de guerre namibiens

La répression meurtrière, au début du XXème siècle par le colonisateur allemand, du soulèvement des peuples autochtones Herero et Nama a été reconnue par Berlin il y a quatre ans comme un "génocide", que la Namibie commémorait pour la première fois au niveau national mercredi.

Révolte contre les colons allemands

Le 12 janvier 1904, les Herero, privés de leurs terres et de leur bétail dans le territoire semi-désertique du Sud-Ouest africain (actuelle Namibie), se révoltent contre la puissance coloniale allemande (1884-1915), emmenés par le chef Samuel Maharero. Ils tuent une centaine de civils allemands. La tribu plus petite des Nama se révolte également l'année suivante.

- Au moins 70.000 morts en quatre ans -

La répression est féroce. Après la sanglante bataille de Waterberg, en août 1904, les Herero fuient avec femmes et enfants pour gagner le Botswana voisin, poursuivis par les troupes allemandes. Le commandant militaire de la colonie, le général Lothar von Trotha, ordonne l'extermination de ce peuple: "Dans les frontières (coloniales) allemandes, tout Herero avec ou sans arme, avec ou sans bétail, doit être abattu", décrète-t-il.

Au moins 60.000 Herero et 10.000 Nama meurent entre 1904 et 1908 dans ce que des historiens qualifient de premier génocide du XXème siècle, avec déjà un recours à des camps de concentration et à des expériences pseudoscientifiques racialistes.

- Ossements restitués par l'Allemagne -

En 1924, un musée allemand vend à un collectionneur américain, qui en fait don au musée d'histoire naturelle de New York, des ossements herero et nama, dont quelque 300 crânes, qui avaient été envoyés en Allemagne pendant la colonisation, pour des expériences censées prouver une prétendue supériorité de la race blanche.

Pour "retrouver notre dignité, nous réapproprier notre histoire", l'ambassadeur de Namibie à Berlin réclame en 2008 leur restitution.

Ce sera le cas en 2011 de vingt crânes de guerriers herero et nama, accueillis à l'aéroport de Windhoek par une foule de plusieurs milliers de personnes. Sept ans plus tard, d'autres ossements de membres des deux tribus ont été remis à une délégation namibienne lors d'une cérémonie religieuse à Berlin.

- Accord de compensation rejeté -

Ce n'est que le 28 mai 2021, au terme de cinq années d'âpres négociations entre les deux pays, que l'Allemagne a reconnu pour la première fois avoir perpétré un "génocide" pendant l'ère coloniale.

Elle a promis de verser plus d'un milliard d'euros d'aides au développement sur trente ans, devant bénéficier en priorité aux descendants des Herero et des Nama.

Berlin, qui estime que sa reconnaissance d'un génocide n'ouvre la voie à aucune "demande légale d'indemnisation", a toutefois insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de "réparations" et n'a pas présenté d'excuses officielles.

Les représentants des deux ethnies et l'opposition namibienne ont rejeté cet accord, estimant que les descendants des Herero et des Nama n'avaient pas suffisamment été impliqués dans les négociations.

La Namibie a finalement demandé en 2022 à l'Allemagne une renégociation, sans préciser quelles modifications avaient été demandées. Les discussions se poursuivent.