N'Djamena calme après l'élection de Déby, mais sous étroite surveillance militaire

Un véhicule blindé de l'armée tchadienne stationne à N'Djamena le 10 mai 2024, au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle 4on May 10, 2024, a day after the announcement of the results of Chad's presidential election. Chad's junta chief Mahamat Idriss Deby Itno won this week's presidential election in the first round, according to provisional official results released on May 9, 2024.