Niger: 3 ans de prison requis contre des figures de la société civile

Trois ans de prison ont été requis mardi soir par le ministère public à l'encontre de trois figures majeures de la société civile nigérienne, détenus depuis mars après une manifestation interdite, ont annoncé lundi leurs organisations.

A l'issue d'un procès qui s'est achevé mardi peu avant minuit, le ministère public a requis trois ans de prison ferme pour Ali Idrissa, responsable du Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire (ROTAB), Moussa Tchangari, le secrétaire général de l’association Alternative espaces citoyens (AEC), et Nouhou Arzika, le président du Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable (MPCR), ont précisé des responsables des organisations où militent les acteurs concernés.

Le ministère a requis un an ferme pour une dizaine détenus et demandé la relaxe pour deux autres.

Ali Kadri, un des avocats de la défense, a confirmé à la presse les peines de "un an à trois ans de prison" requis contre ses clients, mais sans donner de noms.

"Les infractions pour lesquelles nos clients sont poursuivis ne sont pas constituées en droit (...) nous estimons qu'ils vont bientôt recouvrer leur liberté", a-t-il commenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet, selon Me Boudal Effred Mouloul, un autre avocat.

Au total, 24 prévenus ont comparus mardi, pour "organisation et participation à une marche interdite" et "complicité de dégradations de biens publics et privés", selon leur avocats.

Tous avaient été arrêtés le 25 mars après des heurts à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent "antisociale".

Entre octobre 2017 et mars 2018, un collectif de la société civile, l'opposition politique et quelques syndicats ont régulièrement organisé des manifestations pour demander "l'abrogation" de la loi de finances.

Les protestataires reprochent au gouvernement d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts et surtout d'avoir "accordé des cadeaux fiscaux d'une vingtaine de milliards de francs CFA" (une trentaine de millions d'euros) aux compagnies de téléphonie.

En avril, le président nigérien Mahamadou Issoufou avait estimé que la loi de finances "répondait aux aspirations du peuple nigérien" et que sa contestation par "une minorité", devait "s'exercer dans le cadre des lois en vigueur".

La fronde contre le budget s'est estompée dans le pays depuis l'arrestation de ses principaux meneurs.