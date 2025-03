Niger : au moins 44 civils tués dans une nouvelle attaque djihadiste

Un motocycliste solitaire roule à Niamey, au Niger, le vendredi 28 juillet 2023. Le général qui a mené le coup d'État au Niger a défendu sa prise de pouvoir à la télévision d'État et a demandé le soutien de la nation et des partenaires internationaux, alors que l'on craint de plus en plus que la crise politique ne fasse reculer la lutte du pays contre les djihadistes et n'accroisse l'influence de la Russie en Afrique de l'Ouest.

Au moins 44 civils ont été tués, vendredi 21 mars, dans une nouvelle attaque djihadiste dans le sud-ouest du Niger, dirigé par un régime militaire qui promet de lutter contre l'insécurité. Un deuil national de 72 heures a été annoncé.

Ce vaste pays sahélien est régulièrement confronté aux violences de groupes armés liés à Al-Qaïda et l'État islamique dans son sud-ouest, près du Burkina Faso et du Mali, et à celles de Boko Haram et de sa branche dissidente Iswap dans son sud-est, près de la frontière nigériane.

"Ce vendredi 21 mars le village de Fambita, dans la commune rurale de Kokorou, a fait l'objet d'une attaque barbare par les terroristes de l'EIS" (État islamique au Sahara), selon un communiqué du ministère de l'Intérieur lu à la télévision d'Etat, Télé Sahel.

"Vers 14 heures, alors que les fidèles musulmans accomplissaient la prière du vendredi, ces terroristes lourdement armés ont encerclé la mosquée pour opérer leur massacre d'une rare cruauté", a-t-il indiqué.

Il précise que les assaillants ont également "incendié le marché et les habitations au cours de leur repli".

"Le bilan provisoire s'établit à 44 martyrs tous civils, 13 blessés dont 4 graves pris en charge", affirme-t-il.

Le ministère a annoncé un deuil de 72 heures dans tout le pays de samedi à lundi.

"Ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis, les auteurs, coauteurs, commanditaires et complices seront traqués et poursuivis devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs de leurs forfaitures", a-t-il assuré.

Fambita est situé dans le département de Téra, la région de Tillabéri, plus largement dans la zone dite des "trois frontières", aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso : un territoire devenu un repaire pour les djihadistes sahéliens affiliés à l'État islamique et Al-Qaïda.

Force conjointe

À Tillabéri, immense espace enclavé, des combats opposent souvent les militaires nigériens de l'opération Niya aux djihadistes.

En outre, les civils qui y vivent (Djerma, Touareg et Peuls) sont fréquemment visés par les atrocités commises par les djihadistes, qui entraînent d'importants déplacements d'habitants.

La région de Téra, elle, est un point de passage obligé pour des milliers de camions de marchandise provenant du port de Lomé, au Togo, via le nord du Burkina Faso, pour ravitailler le Niger, immense pays désertique enclavé.

En décembre, 21 civils avaient été tués dans l'attaque d'un convoi de marchandises dans cette zone.

Le Niger est gouverné par un régime militaire qui a pris le pouvoir par un putsch en juillet 2023, renversant le président élu Mohamed Bazoum, qu'il séquestre, et a promis de s'attaquer à l'insécurité.

Pourtant, les attaques continuent: depuis juillet 2023, au moins 2.400 personnes ont été tuées dans le pays, selon l'ONG Acled qui recense les victimes de conflit dans le monde.

Le Niger, comme ses voisins malien et burkinabè, est confronté à ces violences depuis une dizaine d'années.

Après la rupture de leur coopération militaire avec la France, les trois pays sahéliens dirigés par des juntes se sont alliés au sein de la confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES).

Ils ont annoncé la création prochaine d'une force de 5.000 soldats pour lutter contre les djihadistes, tandis que des opérations conjointes sont déjà menées.