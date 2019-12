Niger : "au moins 60 morts" dans l'attaque d'un camp militaire

Le Président de la République, Chef suprême des armées, SEM @IssoufouMhm a interrompu sa participation à la Conférence sur « la Paix Durable, la Sécurité et le Développement en #Afrique » qui se tient en #Égypte pour rentrer à #Niamey suite au drame survenu à #Inates. — Présidence du Niger (@PresidenceNiger) December 11, 2019

L'attaque mardi 10 décembre d'un camp de l'armée nigérienne à Inates, près du Mali, a fait plus de 60 morts, a annoncé mercredi une source sécuritaire nigérienne."L'attaque a fait plus de 60 morts. Les terroristes ont pilonné le camp à l aide d'obus et de mortiers. Les explosions des munitions et de carburant sont surtout à l'origine de ce bilan très lourd", a indiqué à l'AFP cette source.Le compte Twitter de la présidence du Niger indique que le président de la République Mahamadou Issoufou "a interrompu sa participation à la Conférence sur « la Paix Durable, la Sécurité et le Développement en Afrique »" en Égypte pour rentrer à Niamey suite au drame survenu à Inates.