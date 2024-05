Niger-Benin : le pipeline qui pourrait sauver la pouvoir militaire de Niamey

Le Niger exporte enfin son pétrole sur les marchés internationaux. Une première dans son histoire. Un super tanker, avec à son bord un millions de barils sortis du bassin d'Agadem, a quitté le port de Cotonou. En mars dernier les autorités béninoises et nigériennes ont inauguré un pipeline géant de 2000 kilomètres de long. Plus de 90 000 barils de pétrole sont acheminés chaque jour vers le Bénin. L'enjeu est vital pour Niamey. Les militaires au pouvoir espèrent des recettes annuelles de plus de 13 milliards de dollars par an. Décryptage.

L'oléoduc entre le bassin d'Agadem et Cotonou fait plus de 2000 kilomètres de long

"Nous avons démarré le chargement du premier navire le 17 Mai 2024 à 18h 30 et nous avons fini ce dimanche 19 mai à 1h du matin avec 1.000.000 de barils de pétrole brut à bord. Nous sommes fiers du succès de l'opération." Les autorités du port de Cotonou ne cachent pas leur satisfaction. Ce premier chargement d'un super tanker lance enfin la mise en service effective du pipeline géant de 2000 kilomètres de long entre le champ pétrolifère d'Agadem et le port de Cotonou.

Le chantier a été lancé sous la présidence de Mohamed Bazoum. Le chantier était censé être achevé en 2022. Mais la pandémie de COVID-19 avait ralenti le chantier. Le pipeline a été inauguré en mars dernier.

Des capitaux chinois sont derrière la construction du pipeline. La West African Oil Pipeline Company (Wacpo), maître d'ouvrage du projet, est une filiale de la CNPC, la China National Petroleum Corporation.. L'or noir est désormais extrait par ce groupe pétrolier chinois.

Argent chinois, pétrole du Niger et port du Bénin

Plus de 4 milliards de dollars ont été dépensés pour développer les champs pétroliers d'Agadem, situés dans l'est du pays non loin de la frontière avec le Nigeria. Ce bassin s'étend sur une zone ( la région de Difa) en partie contrôlée par des groupes armés. Le pouvoir militaire nigérien, qui a renversé le président Bazoum en juillet 2023, a décidé d'envoyer plus de 700 militaires pour assurer la sécurité des champs de pétrole. Le pipeline géant aurait coûté selon l'AFP plus de 2,3 milliards de dollars.

Ces investissements ont permis de porter la production pétrolière du Niger à 110.000 barils par jour, sur lesquels 90.000 barils doivent être exportés.

90 000 barils par jour

Le Niger mise désormais sur l'or noir pour doper son budget national. Les revenus tirés de l'uranium de la mine d'Arlit se sont effondrés ces dernières années. La France se fournit désormais en uranium dans des pays d'Asie centrale comme le Kazakhstan.

Les autorités nigériennes estiment que les exportations devraient générer le quart du PIB du pays. C'est à dire plus de 13,6 milliards de dollars en 2020 selon la Banque mondiale. Cette manne pétrolière représenterait 50% des recettes fiscales du pays.

200 000 barils par jour depuis 2026

Officiellement, les réserves du Niger tournent autour de deux milliards de barils. Et selon les projections officielles, le pays produira 200.000 barils par jour en 2026.

Le Bénin, lui, grâce des droits de passage, espère également tirer bénéfice de la mise en route de ce pipeline géant.

L'exportation de pétrole nigérien via le port béninois de Sèmè a été ainsi de nouveau autorisée. C'est ce qu'a annoncé le ministre béninois des Mines Samou Seidou Adambi. Entre Porto-Novo et le régime militaire de Niamey le climat politique est tendu. Le Niger a fermé ses frontières avec le Bénin.

"Cette autorisation ponctuelle et provisoire ne saura être une règle de conduite", a néanmoins prévenu le ministre devant la presse à Cotonou.