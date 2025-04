Niger : dissolution de trois syndicats paramilitaires par le pouvoir militaire en place

Le Niger est dirigé par un pouvoir militaire avec à sa tête le général Abdourahamane Tiani, à la suite d'un coup d’État en juillet 2023.

Le chef du régime militaire a promulgué le 26 mars une "Charte de la refondation" (transition) qui a valeur de Constitution. Elle interdit "formellement" aux forces de défense et de sécurité du pays l'exercice du droit syndical en son article 39.

"En application des dispositions de l'article 39 de la Charte de refondation, les syndicats ci-dessous désignés sont dissous", précise l’arrêté signé mardi par le ministre de l’Intérieur, le général Mohamed Toumba.

Les trois syndicats concernés sont le Syndicat national des agents des douanes (SNAD), le Syndicat national des agents des cadres des eaux et forêts (SYNACEF) et le Syndicat national des travailleurs des eaux et forêts (SNATEF).

Le Syndicat unique de la police (SUPO) avait été définitivement dissous sous un autre régime militaire dirigé par le général Ibrahim Baré Maïnassara (1996-1999). Ce régime avait également dissous le syndicat de la douane, réhabilité plus tard.

Le Niger est miné par des attaques de groupes armés djihadistes liés à Al-Qaïda et l’État islamique depuis une dizaine d'années.

L’armée et les forces paramilitaires (douane, eaux et forêts, police) sont pleinement engagées dans la lutte antidjihadiste sur plusieurs pans du territoire.

La nouvelle "Charte de la refondation" régule la vie publique du pays en attendant l'adoption d'une nouvelle Constitution pour remplacer celle dissoute après le putsch du 26 juillet 2023 qui a renversé le président civil Mohamed Bazoum.

Elle est une émanation des "assises nationales" des 15 et 20 février avec 716 participants civils et militaires, selon le régime national.

La Charte a fixé la durée du régime militaire à cinq ans minimum, une période "modulable en fonction" notamment de la situation sécuritaire du pays.