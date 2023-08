Niger : en réunion au Ghana, la Cédéao examine l'option militaire

Une réunion militaire ouest-africaine cruciale. Elle se déroule au camp Burma, à Accra, siège du ministère de la Défense et des forces armées ghanéennes. Les détails de l'intervention militaire envisagée dans le but de réinstaller dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum renversé par le coup d'État du 26 juillet doivent y être abordés.

"L'objectif de notre réunion n'est pas simplement de réagir aux évènements mais de dessiner de manière proactive un chemin qui mène à la paix et soutient la stabilité", a déclaré le chef d'état-major du Nigeria, le général Christopher Gwabin Musa, à l'ouverture de cette rencontre.

Si l'option d'une opération armée reste sur la table, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) semble encore privilégier la voie du dialogue et de la diplomatie avec le régime militaire au pouvoir à Niamey.

Dans un article publié ce jeudi 17 août au matin, le site de RFI pointe d'ailleurs un certain nombre d'obstacles à la mise en oeuvre d'une réponse militaire. Parmi ces obstacles, des divisions au sein de la Cédéao, le Cap Vert étant officiellement opposé à l'option armée. Une opposition exprimée également par les sénateurs nigérians. Abuja est pourtant à la tête du "camp" favorable à l'intervention militaire. RFI souligne également des réserves plus techniques liées, notamment, au nécessaire feu vert onusien avant toute intervention armée.

Attaque meurtrière

Cette rencontre intervient deux jours après qu'au moins 17 soldats nigériens ont été tués et 20 autres blessés dans une attaque de jihadistes présumés, dans le sud-ouest du Niger près de la frontière du Burkina Faso. Condamnant "fermement" ces attaques, l'organisation a appelé le régime militaire de Niamey à "rétablir l'ordre constitutionnel" dans le pays pour se concentrer "sur la sécurité" qui s'est "davantage fragilisée depuis la tentative de coup d'État". L'attaque de mardi est la plus meurtrière depuis le coup d'État des militaires et du général Abdourahamane Tiani, à leur tête, qu'ils justifient par "la dégradation de la situation sécuritaire".