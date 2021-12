Niger : interdiction d'une manifestation contre les bases militaires étrangères

Tard samedi 4 décembre au soir, la Cour d'appel a interdit la manifestation prévue ce dimanche par le mouvement Tournons La Page, pour "risques de trouble à l'ordre public", confirmant ainsi la décision de la mairie de Niamey de vendredi 2 décembre.



La justice nigérienne avait pourtant autorisé, vendredi 3 décembre, cette manifestation de la société civile programmée ce dimanche pour réclamer le "départ des bases militaires étrangères" présentes dans cet Etat sahélien confronté depuis des années à des attaques djihadistes meurtrières, a indiqué un des organisateurs.

"Le 2 décembre la mairie (de Niamey) nous a notifié un arrêté d'interdiction de manifester le 5 décembre pour +risque de trouble à l'ordre public+ et nous avons saisi un juge de référé qui a rendu son verdict vendredi à 15h30 (locales)", a déclaré Maikoul Zodi, coordinateur national du mouvement Tournons La Page qui est à l'origine de la manifestation.

En plus "d'une ordonnance de manifester", le juge "a demandé aux forces de l'ordre d'encadrer notre manifestation", a-t-il précisé.

Le Niger abrite depuis des années plusieurs bases militaires étrangères dédiées à la lutte contre les jihadistes au Sahel.

"Départ pur et simple" des bases militaires étrangères

Selon M. Zodi, leur manifestation devrait "demander le départ pur et simple de toutes les bases militaires étrangères notamment françaises" en estimant que "cela fait huit ans qu'elles sont ici et nous n'avons pas constaté un changement par rapport à l'insécurité".



La manifestation devrait également "rendre hommage" à trois manifestants tués le 27 novembre à Téra, une ville de l'ouest du Niger après des heurts autour d'un convoi militaire français en route pour Gao, au Mali.

Le Niger doit faire face aux attaques régulières et meurtrières de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et l'Etat islamique au Sahel dans l'ouest et, dnas le sud-est, à celles de Boko Haram et du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap).

Dans sa lutte contre les djihadistes, il bénéficie du soutien de plusieurs pays occidentaux dont la France et les Etats-Unis qui ont des bases militaires à Niamey, l'Allemagne y disposant d'une base logistique.

Les Etats Unis dispose en outre d'une importante base de drones dans la région d'Agadez (nord) proche de la Libye.