Niger : la Cédéao ordonne "le déploiement de la force en attente"

Réunis à Abuja, les chefs d'États de la Cédéao ont décidé d'activer et de déployer "la force en attente" de la communauté ouest-africaine pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger selon les résolutions lues à la fin du sommet à Abuja. La Cédéao cherche toujours à trouver une "résolution pacifique de la crise".

Omar Touray, président de la commission de la Cédéao, a commencé par condamner la détention illégale du président Mohamed Bazoum, de sa famille et des membres de son gouvenement.

La Cédéao "condamne les conditions dans lesquelles le président Bazoum est détenu et retiennent le CNSP comme seul responsable de la sécurité, la sauvegarde et l'intégrité physique du président Mohamed Bazoum, de sa famille et des membres de son gouvenement."

L'organisation a ordonné "le déploiement de la force en attente de la Cedeao pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger", a déclaré le président de la Commission de la Cédéao Omar Touray à l'issue du sommet extraordinaire.

Toujours selon le président de la Commission de la Cédéao toutes les options restent sur la table, y compris une "résolution pacifique" de cette crise au Niger.

Il a également demandé le maintien de la fermeture des frontières et le gel des avoirs des personnes "dont les actions pourraient freiner les efforts de paix pour ramener un retour complet de l'ordre constitutionnel".

La Cédéao demande "le soutien de l'Union africaine" et des Nations unies "pour rétablir rapidement l'ordre constitutionnel" au Niger.

Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq déclare ce 10 août qu'Antonio Guterrez est très inquiet "des conditions déplorables dans lesquelles est détenu, par des membres de la garde présidentielle, le président Bazoum et sa famille." Le Secrétaire général de l'ONU demande leur libération ainsi que celle des membres de son gouvernement.

Le commissaire de la Cédéao charge "le comité du Chef de la Défense d'activer immédiatement la Stanby Force de la Cédéao avec tous ses éléments et d'ordonner le déployement de cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger."