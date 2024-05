Niger : la cohabitation inattendue des troupes russes et américaines dans une base de Niamey

Des troupes russes ont élu domicile dans une base aérienne occupée par les Américains au Niger, a indiqué un haut responsable de la Défense américaine à Reuters et Associated Press (AP), vendredi 3 mai. Cette situation intervient après que la junte militaire au pouvoir ait demandé aux États-Unis le retrait des troupes américaines de son sol.

Nous continuerons à développer nos relations avec les Etats africains.

Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe

La situation de cohabitation temporaire entre les soldats américains et les soldats russes « n'est pas géniale mais gérable à court terme », a déclaré le responsable du Pentagone qui a souhaité rester anonyme. Les forces des deux pays ne se mélangent pas, selon la même source qui indique que les Russes se sont installés dans un hangar séparé sur la base aérienne 101, non loin de l’aéroport international Diori Hamani, dans la capitale Niamey.

Les Russes sont dans un complexe séparé et n'ont pas accès aux forces américaines ni à nos équipements

Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense

Interrogé par des journalistes, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a brièvement commenté la présence de militaires russes. "Nous développons nos relations dans tous les domaines, y compris la défense, avec différents Etats africains. Cela les intéresse, et nous sommes également intéressés. Nous continuerons à développer nos relations avec les Etats africains", rapporte l'agence de presse russe RIA Novosti.

« Pas de problème majeur »

« Les Russes sont dans un complexe séparé et n'ont pas accès aux forces américaines ni à nos équipements », a confirmé Lloyd Austin, secrétaire à la Défense, vendredi lors d’une conférence de presse à Honolulu. « La sécurité de nos troupes est essentielle à mes yeux, a-t-il assuré. Mais pour l’instant, je ne vois pas de problème majeur ici. » Le régime militaire nigérien aurait informé les États-Unis du déploiement de soixante soldats russes à Niamey.

Washington avait déployé des militaires au Niger en 2012, dans le cadre d’un accord de coopération militaire signé entre les deux pays. Plus de 1000 soldats et des drones étaient présents pour surveiller et combattre le djihadisme au Sahel. Le nouveau régime militaire, au pouvoir depuis le coup d’État de juillet 2023, dénonçait un accord « imposé unilatéralement » par les Américains et estimait leur présence au Niger « illégale ». Mi-avril, les États-Unis ont annoncé le retrait de ses soldats, sans préciser de délai.

Fin mars, le général Abdourahamane Tchiani, chef du régime militaire, s‘entretenait déjà au téléphone avec le président russe, Vladimir Poutine, pour envisager un « renforcement » de leur collaboration militaire « pour faire face aux menaces actuelles », déclarait un communiqué du régime nigérien.