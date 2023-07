Niger: l'armée soutient les putschistes qui séquestrent le président Bazoum

L'armée a apporté jeudi son soutien aux militaires putschistes qui séquestrent le président nigérien Mohamed Bazoum depuis plus de 24h à Niamey, où la junte a accusé la France d'avoir enfreint sa décision de fermer les frontières et appelé au calme après des incidents lors de manifestations de ses partisans.

Les putschistes ont également annoncé "la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis politiques".

Alors que les partenaires du Niger ont fermement condamné le coup d'Etat, le Burkina Faso voisin dirigé par un régime issu de deux putchs en 2022 a dit souhaiter une "coopération plus étroite".

Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, jusqu'alors allié des pays occidentaux, devient le troisième pays du Sahel, miné par les attaques de groupes liés à l'Etat islamique et à Al-Qaïda, à connaître un Fichier vidéo "Le commandement militaire des Forces armées nigériennes (FAN)" a "décidé de souscrire à la déclaration des Forces de défense et de sécurité", indique un communiqué signé du chef d'état-major, le général Abdou Sidikou Issa, afin d'"éviter une confrontation meurtrière entre les différentes forces".

Auparavant, le Fichier vidéo L'annonce du coup d'Etat est intervenue à l'issue d'une journée de tensions mercredi à Niamey, marquée par ce que le régime avait appelé "un mouvement d'humeur" de la garde présidentielle qui retient le président Bazoum dans sa résidence officielle.

Avant l'annonce du putsch, une médiation ouest-africaine devait tenter jeudi de trouver une solution, dénoncée par l'ensemble des partenaires du Niger, mais en fin de journée, on restait sans nouvelle de cette médiation.

Dans un communiqué, la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) "exige la libération immédiate du président Mohamed Bazoum qui reste le Président légitime et légal du Niger reconnu par la Cédéao".

Le putsch a été vivement condamné par tous les autres partenaires du Niger qui ont aussi demandé la libération "immédiate" du président Bazoum.

Le président nigérien Mohamed Bazoum, le 2 mai 2022 à Niamey AFP/Archives

La Russie, où se tient actuellement le second sommet Russie-Afrique, a également souhaité sa "libération rapide".

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a dit avoir pu parler avec M. Bazoum mercredi pour lui assurer "clairement que les Etats-Unis le soutenaient". Les Etats-Unis comptent environ 1.100 soldats dans le pays.

La France a condamné "fermement le coup de force contre les autorités civiles et démocratiques" au Niger, et l'Allemagne a demandé à l'armée "de retourner dans ses casernes".

Carte du Niger localisant la capitale Niamey et les bases françaises et américaines AFP

Le Niger est l'un des derniers alliés des pays occidentaux dans une région du Sahel ravagée par la violence jihadiste et dont deux voisins, le Mali et le Burkina Faso, dirigés par des militaires putschistes, se sont tournés vers d'autres partenaires, dont la Russie.

Le Niger est un partenaire privilégié de la France dans le Sahel et son histoire est jalonnée de coups d'Etat depuis l'indépendance de cette ex-colonie française en 1960.

Les opérations humanitaires de l'ONU sont "suspendues" en raison du coup d'Etat, alors que le pays fait déjà face à une situation humanitaire "complexe", a annoncé jeudi l'organisation. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire au Niger est passé de 1,9 million en 2017 à 4,3 millions en 2023.

bur-cf-stb-bam/ybl