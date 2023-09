Niger: les putchistes dénoncent des "agissements perfides" du chef de l'ONU

"Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP, auteurs du coup d’État de juillet, NDLR) et le gouvernement de la république du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui sont de sorte à saper tout effort de sortie de crise dans notre pays", indique un communiqué lu à la télévision publique.

Qui pour représenter le Niger à l'ONU ?

Selon ce texte, Antonio Guterres "s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU".

Lors de cette Assemblée générale, le régime militaire au pouvoir avait envoyé son nouveau ministre des Affaires Étrangères, Bakary Yaou Sangaré, qui était avant le coup d’État du 26 juillet le représentant du pays à l'ONU.

"Antonio Guterres a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués du Niger (...) mais a surtout accédé à la demande fantaisiste de l'ex-ministre des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou tendant à révoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies", note le communiqué de Niamey.

Le Niger "récuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de Antonio Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain", ajoute le texte qui dénonce "la complicité de la France et de deux chefs d’État francophones" ouest-africains, sans les citer.

Le porte-parole d'Antonio Guterres a rejeté les explications avancées par le Niger."En cas de lettres de créances concurrentes de la part d'un Etat membre, le secrétaire général transmet la question à la commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale qui délibère sur la question. Le secrétaire général ne décide pas", a indiqué Stéphane Dujarric à l'AFP.

Selon une source diplomatique, l'ONU a, dans le cas du Niger, reçu deux demandes différentes pour s'exprimer à l'Assemblée générale, l'une pour Bakary Yaou Sangaré et l'autre venant du gouvernement renversé.

La question a donc été renvoyée à la commission des pouvoirs qui ne se réunit en général pas avant l'automne et aucun représentant du Niger n'est ainsi prévu sur la liste des intervenants à l'Assemblée générale.

Cette commission composée de neuf États membres examine les situations controversées, sans pour autant prendre de décisions. Elle a par exemple reporté plusieurs fois ses décisions sur la Birmanie et l'Afghanistan, toujours représentés à l'ONU par les ambassadeurs des anciens gouvernements.

Avis de recherche

Vendredi 22 septembre, les nouvelles autorités de Niamey ont également lancé des avis de recherche contre plusieurs responsables du gouvernement déchu, dont M. Massaoudou et d'autres anciens ministres.

Ces personnalités sont "considérées comme en fuite" et recherchées pour leur présumée "implication dans une affaire de trahison et complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté et à l'autorité de l'Etat" à la suite des "évènements de changement de régime le 26 juillet", précise un message de la Brigade de Recherches de la gendarmerie nationale nigérienne.

Certaines de ces personnalités étaient hors du Niger lors du coup d’État, d'autres ont réussi à quitter le pays après.

Par ailleurs, selon plusieurs médias locaux, d'autres dignitaires du régime déchu ont été incarcérés dans différentes prisons du pays.



Les autorités militaires n'ont pas confirmé ces emprisonnements.



Les généraux nigériens ont renversé le 26 juillet le président élu Mohamed Bazoum, qui n'a toujours pas démissionné et qui est séquestré depuis dans sa résidence.



Mohamed Bazoum a saisi cette semaine la justice ouest-africaine pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays.



Le Niger subit de lourdes sanctions économiques et financières imposées le 30 juillet par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao).



L'organisation ouest-africaine menace les auteurs du coup d’État d'une intervention militaire depuis le 30 juillet pour rétablir l'ordre constitutionnel.



Elle avait annoncé que le jour et les modalités de l'opération avaient été décidés, priorisant toutefois la voie diplomatique, mais reste désormais relativement silencieuse, bien que soutenue par plusieurs pays occidentaux, notamment la France.