Niger: sortis de l'enfer libyen, des demandeuses d'asile respirent la liberté

En robes moulantes, en saris multicolores et parfois voilées, des dizaines de femmes demandeuses d'asile entonnent les chants d'accueil. En signe de paix, certaines agitent des feuilles d'arbres en direction d'Antonio Tajani, le président du Parlement européen qui leur rendait visite à Niamey.

Dans un luxueux bâtiment, près du quartier résidentiel du Plateau à Niamey, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) héberge une cinquantaine de femmes et enfants rapatriées de Libye, où certains ont vécu l'horreur. Ici, pas de bourreaux, pas de sentinelles, ni de barbelées.. rien qui rappelle l'enfer libyen.

Ces réfugiées, dont de très nombreuses adolescentes, originaires de Somalie, d'Erythrée et d'Ethiopie, se murent dans le silence. "Ici elles ont gagné un espace de liberté, c'est la chose la plus importante", glisse Antonio Tajani, encadré par les rescapées en liesse.

"Après l'esclavage, les violences physiques, les extorsions, les viols, ici elles respirent pour la premières fois la liberté", souligne Marzia Vigliaroni, la psychologue du HCR.

Depuis novembre 2017, 1.536 réfugiés ont été évacués de la Libye vers le Niger, selon les chiffres communiqués jeudi à l'AFP par le HCR. A ce jour, seulement 207 demandeurs d'asile ont pu être réinstallés en France, en Suisse, au Pays Bas, en Suède et en Finlande. 256 autres sont en instance de quitter le Niger.

"Leurs dossiers sont traités et acceptés, il reste juste les derniers actes bureaucratiques", se félicite Louise Donovan, du bureau du HCR à Niamey.

Mais un millier d'autres personnes attendent toujours un point de chute. Et 54.000 réfugiés attendent d'être exfiltrés de Libye, qui transiteront probablement par le Niger.

Le rythme des départs du Niger vers l'Europe des demandeurs d'asile est jugé trop lent par le Niger et le HCR, dont les capacités d'accueil à Niamey sont quasiment dépassées. "Le gouvernement du Niger veut que la vitesse des départs augmente un peu", explique Louise Donovan à l'AFP.

- Plan Marshall -

Antonio Tajani a d'ailleurs critiqué les Européens peu enclins à accueillir ces demandeurs d'asile. "Il n'est pas acceptable que sur 1.700 réfugiés vulnérables rapatriés de Libye au Niger, seuls quelques dizaines aient été acceptés par quelques Etats membres de l'Union", a-t-il pesté après des entretiens avec les autorités nigériennes.

Début juillet, le président nigérien Mahamadou Issoufou avait souhaité que ces demandeurs d'asile "ne restent pas longtemps" dans son pays. M. Issoufou a jugé "pas suffisant" le fond fiduciaire de 1,8 milliard d'euros mis en place par l'Union européenne (UE) pour lutter contre les migrations clandestines.

M. Tajani assure qu'un montant supplémentaire de 500 millions d'euros a été dégagé fin juin en faveur de ce fonds pour l'Afrique. Pour lui, la solution à l'immigration "n'est pas seulement policière" et l'Europe doit également encourager "la croissance" en Afrique pour espérer assécher les réservoirs des migrants.

"Il y a une croissance démographique incroyable (...), nous aurons en 2050 2,5 milliards d'Africains, à ce moment là, il sera impossible de bloquer l'immigration", a-t-il prévenu.

Il propose "un plan Marshall" sur 2023-2027 pour l'Afrique, en débloquant "six milliards d'euros" comme "pour la Turquie", ce qui avait permis de "fermer la route des Balkans".

Déjà, grâce à "une bonne collaboration" avec Niamey, l'UE se félicite de la chute de plus de 95% du nombre de migrants transitant par le Niger vers la Libye et l'Europe entre 2016 et 2017. Pour "porter un coup mortel aux trafiquants", il suggère de "dresser une liste noire de leurs organisations" notamment en Libye, où il s'est rendu la semaine passée.

Selon l'UE, environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest traversent le Niger sur leur parcours vers la Libye et l'Europe.

Et en dehors de Niamey, le HCR héberge aussi à Agadez, dans le nord du Niger, des milliers de réfugiés venus de Libye, notamment des Soudanais.