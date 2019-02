Nigéria : après un report, la présidentielle a finalement lieu

Triple scrutin ce samedi 23 février 2019, initialement prévu le 16 février, pour le Nigéria. 72 millions d'électeurs — sur les 84 millions recensés — ont retiré leur carte et élisent, en ce moment, les membres du Sénat, de la Chambre des représentants et... leur président. Le vote est en cours avec deux principaux candidats qui s'affrontent : le chef de l'Etat sortant Mouhamadou Buhari et son adversaire, l'opposant Atikou Abubakar.