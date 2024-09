Nigeria: au moins 59 personnes tuées par l'explosion d'un camion-citerne

Image tirée d'une vidéo de l'Agence de gestion des urgences de l'État du Niger (NEMA) montrant des flammes et de la fumée s'échappant d'un camion-citerne qui a explosé après être entré en collision avec un camion transportant des passagers et du bétail sur une route de la région d'Agaie, dans l’État du Niger, le 8 septembre 2024 au Nigeria

Une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail a fait au moins 59 morts au Nigeria, ont indiqué lundi les autorités de ce pays où les accidents sur les routes mal entretenues sont fréquents.

La collision a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, peu après minuit, sur une route de la région d'Agaie, dans l’État du Niger, dans le nord du pays le plus peuplé d'Afrique.

Ibrahim Husseini, porte-parole de l'Agence de gestion des urgences de l'État du Niger (NSEMA), a indiqué à l'AFP que "le nombre de morts s'élève à 59" et que "de nouvelles victimes pourraient être découvertes au fur et à mesure de l'évacuation en cours du lieu de l'accident".

Les victimes ont été immédiatement enterrées après l'accident dimanche, comme le veut la coutume dans cet État musulman du nord du pays, a-t-il dit.

Des images de corps calcinés avant d'être enterrés ont été diffusées par la NSEMA.

Les accidents sont fréquents sur les routes mal entretenues du Nigeria, en grande partie à cause des excès de vitesse et du non-respect du code de la route.

"L'incident s'est produit lorsqu'un camion-citerne chargé de PMS (carburant) est entré en collision avec un camion-remorque chargé de voyageurs et de bétail", a indiqué la NSEMA dans un communiqué.

Une grue et une camionnette ont aussi été impliquées dans l'accident et une cinquantaine de vaches ont été brûlées vives.

"Prudence"

Le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a demandé lundi "aux agences des transports et des infrastructures routières de redoubler d'efforts pour améliorer la sécurité des voyageurs et des résidents", dans un communiqué.

Le gouverneur de l’État du Niger, Mohammed Umaru Bago, a exprimé sa "tristesse" dans un communiqué diffusé dimanche et a demandé aux usagers de la route "d'être toujours prudents et de respecter le code de la route afin de préserver les vies et les biens".

Selon la Commission fédérale de la sécurité routière (FRSC), plus de 5.000 personnes sont mortes dans des accidents de la route en 2023, contre près de 6.500 l'année précédente.

Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, ces chiffres ne prennent pas en compte les accidents non déclarés aux autorités. Elle estime ainsi à près de 40.000 les morts annuelles liées aux accidents de la route au Nigeria, dans un rapport publié en 2023.

Les accidents impliquant des camions-citernes sont fréquents au Nigeria: la FRSC en a recensé 1.531 en 2020, qui ont causé la mort de 535 personnes.

Au troisième trimestre 2023, l’État du Niger figurait en cinquième position des États les plus touchés par des accidents de la route, notamment à cause des excès de vitesse, toujours selon la FRSC.

En plus des pertes humaines et matérielles, ce type d'accidents cause des dégâts environnementaux à cause des fuites d'essence.

Les explosions mortelles sont aussi régulières près des infrastructures pétrolières du sud du pays, le Nigeria étant le premier producteur de pétrole d'Afrique, notamment à cause des siphonnages illégaux.